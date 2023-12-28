Kanye West, Yahudilerden özür diledi ancak İsrail özrü kabul etmedi

ABD'li rapçi Kanye West, Salı günü yaptığı açıklamasında geçmişte yaptığı antisemitik yorumları sebebiyle Yahudilerden ibranice özür dilemişti. İsrail resmi hesabı, West'in açıklamasına teşekkür ederek özrü kabul etmediklerini belirtti.

Kanye West ibranice açıklamasında, "Sözlerimin veya sözlerimin sebep olduğu kasıtsız kargaşadan dolayı Yahudi toplumundan içtenlikle özür dilerim. Amacım kırmak ya da saygısızlık etmek değildi. Sebep olabileceğim acılardan derin pişmanlık duyuyorum. Daha fazla duyarlılık ve anlayış sağlamayı istiyorum. Affınız benim için önemli ve bunu telafi etmeye kararlıyım" ifadeleri yer almıştı. İsrail resmi hesabı bugün yaptığı açıklamada, West'in özrüne teşekkür ederek, kabul etmediklerini açıkladı.

WEST'İN ANTİSEMİTİK GEÇMİŞİ

Rapçi, son yıllarda birçok Yahudi karşıtı yorum yaparak Yahudi toplulukları tarafından kınanmıştı. Yorumları sebebiyle büyük şirketlerle iş anlaşmaları bozulan West, 2022 yılında bir radyo programında Adolf Hitler'i överek, "Nazileri seviyorum" demiş ve kendini Nazi ilan etmişti.