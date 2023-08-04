Karadeniz'de Ukrayna deniz dronu tarafından yapılan saldırıda Rus deniz gemisi hasar gördü - Son Dakika
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Karadeniz'de Ukrayna deniz dronu tarafından yapılan saldırıda Rus deniz gemisi hasar gördü

04.08.2023 14:27

Ukrayna kaynaklarına göre, Karadeniz'de bir Ukrayna deniz dronu saldırısı sonucunda bir Rus deniz gemisi hasar gördü. Saldırının, Rus ihracatı için önemli bir merkez olan Novorossiysk limanının yakınında meydana geldiği bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, deniz üssüne yönelik Ukraynalı saldırısını geri püskürttüğünü ve iki deniz dronunun dahil olduğunu belirtti, ancak herhangi bir hasar itiraf etmedi. Ancak Ukrayna güvenlik servisi kaynakları, Olenegorsky Gornyak adlı geminin vurulduğunu ve ciddi bir hasar aldığını söyledi. Saldırının ardından Novorossiysk limanı, petrolün gemilere yüklenmesini sağlayan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu tarafından geçici olarak gemi hareketlerini durdurduğunu belirtti. BBC Verify tarafından yapılan araştırmalara göre, Ukrayna en az 10 deniz dronu saldırısı gerçekleştirdi - askeri gemilere ve Rusya'nın Sevastopol deniz üssüne yönelik saldırılarla birlikte önceki bir saldırıda Novorossiysk limanını hedef aldı.

Ukrayna kaynaklarına göre, Karadeniz'de bir Ukrayna deniz dronu saldırısı sonucunda bir Rus deniz gemisi hasar gördü.

Saldırının, Rus ihracatı için önemli bir merkez olan Novorossiysk limanının yakınında meydana geldiği bildirildi.

Karadeniz'de bir Ukrayna deniz dronu tarafından yapılan saldırıda Rus savaş uçağı alev topuna döndü

Rusya Savunma Bakanlığı, deniz üssüne yönelik Ukraynalı saldırısını geri püskürttüğünü ve iki deniz dronunun dahil olduğunu belirtti, ancak herhangi bir hasar itiraf etmedi.

Ancak Ukrayna güvenlik servisi kaynakları, Olenegorsky Gornyak adlı geminin vurulduğunu ve ciddi bir hasar aldığını söyledi.

BBC'ye bilgi veren bir kaynağın gönderdiği videoda, bir geminin Olenegorsky Gornyak olduğu düşünülen bir dronun yaklaştığı görülüyor.

Karadeniz'de bir Ukrayna deniz dronu tarafından yapılan saldırıda Rus savaş uçağı alev topuna döndü

Görüntü, beslemenin çarpışma anında kesildiği, dronun geminin yanına kadar gitmekte olduğunu gösteriyor.

Bir başka doğrulanmamış video ise geminin yan yatmakta olduğu görüntüler içeriyor.

Olenegorsky Gornyak, kıyıya yakın amfibi kuvvetleri plaj çıkarmaları ve limanlarda hızlı bir şekilde yük boşaltma amacıyla tasarlanmış bir çıkarma gemisidir.

Bu gemiye verilen hasar, Rusya'nın işgal altındaki güney Ukrayna'da savaşan güçleri yeniden tedarik etme çabalarına engel olabilir.

Saldırının ardından Novorossiysk limanı, petrolün gemilere yüklenmesini sağlayan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu tarafından geçici olarak gemi hareketlerini durdurduğunu belirtti.

Karadeniz'de bir Ukrayna deniz dronu tarafından yapılan saldırıda Rus savaş uçağı alev topuna döndü

BBC Verify tarafından yapılan araştırmalara göre, Ukrayna en az 10 deniz dronu saldırısı gerçekleştirdi - askeri gemilere ve Rusya'nın Sevastopol deniz üssüne yönelik saldırılarla birlikte önceki bir saldırıda Novorossiysk limanını hedef aldı.

Bu bilgiler, Rus ve Ukrayna makamlarının ve yerel medya raporlarının açıklamalarına dayanmaktadır. Ukrayna savunma kaynakları, deniz dronlarının Temmuz ayında Kırım'daki Kerch Köprüsü'ne yönelik saldırıda da kullanıldığını CNN'ye bildirdi.



Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Güncel
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Son Dakika Dünya Karadeniz'de Ukrayna deniz dronu tarafından yapılan saldırıda Rus deniz gemisi hasar gördü - Son Dakika


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