Kate Middleton'ın sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yapıldı - Son Dakika
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Dünya

Kate Middleton'ın sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yapıldı

Kate Middleton\'ın sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yapıldı

Kate Middleton'ın sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldı. Ameliyat sonrası kamuya görünmemesi endişeleri artırdı. Kensington Sarayı, Kate'in kraliyet etkinliklerine geri döneceğini ve iyileşme sürecinin iyi gittiğini belirtti. Prens William ise antisemitizmle ilgili konuşmalara katıldı.

01.03.2024 14:15  Güncelleme: 14:23
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Durumunun iyi olmadığı söylentilerinin ardından Kate Middleton'ın sağlığıyla ilgili resmi bir açıklama yapıldı.Prenses, en son Norfolk'taki St. Mary Magdalene Kilisesi'nde düzenlenen ayine katılmadan önce planlanmış bir karın ameliyatı geçireceği belirtilmişti. Ancak ameliyat sonrası kamuya görünmemesi, sağlık durumuyla ilgili endişeleri artırdı.

Kensington Sarayı, Paskalya'dan sonra Kate'in kraliyet etkinliklerine geri döneceğini ve ameliyat sonrası iyileşme sürecinin iyi gittiğini belirtti. Saray sözcüsü, herhangi bir önemli gelişme olduğunda kamuoyunubilgilendireceklerini söyledi.

Saray, Kate'in kraliyet doktorları tarafından gözetim altında tutulacağını ve Londra Kliniği'nin sağladığı tamamlayıcı tedavi hizmetlerinden yararlanacağını açıkladı.

Prens William, Kate'in sağlık durumuyla ilgili söylentilere cevap verirken, geçen yılın Ocak ayında ölen Yunanistan Kralı II. Konstantin'in anma törenine katılmaktan vazgeçtiği için eleştirilmişti. Ancak William, törene katılmamasını "kişisel bir neden" olarak açıklamıştı.

William, perşembe günü Batı Marble Arch Sinagogu'nu ziyaret etti ve burada Birleşik Krallık'ta artan antisemitizmle ilgili konuşmalara katıldı. Yahudi öğrencilere destek vererek antisemitizmin toplumda yeri olmadığını vurguladı.

Kate'in Holokost'u Anma Günü münasebetiyle planlanan sinagog ziyaretine William'la birlikte katılması bekleniyordu.

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Son Dakika Dünya Kate Middleton'ın sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kate Middleton'ın sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yapıldı - Son Dakika
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