TUNUS Cumhurbaşkanı Kays Said, ikinci dönem cumhurbaşkanlığı için göreve başladı.
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 6 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından Tunus Halk Meclisi'nde yapılan oturumda yemin ederek ikinci dönem cumhurbaşkanlığı için göreve başladı.
Said, Tunus halkının seçimlerde özgür şekilde kararını verdiğini belirterek, ülkedeki en büyük zorluklardan birinin işsizlik olduğunu söyledi.
Son Dakika › Dünya › Kays Said İkinci Dönemine Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?