Kays Said Yeniden Cumhurbaşkanı

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TUNUS Cumhurbaşkanı Kays Said, yüzde 90,69 oyla tekrar seçildi.

Tunus Yüksek Seçim Kurulu, 6 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk sonuçlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Kays Said, seçimleri yüzde 90,69 oy oranı ile kazandı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, Said'in oyların yüzde 90,69'unu aldığını duyurdu. Diğer adaylardan Halk Hareketi lideri Zuheyr el-Mağzavi'nin yüzde 1,97 ve siyasi hayatına 2020'de Yaşasın Tunus Partisi'nden milletvekili olarak başlayan iş insanı Ayaşi Zamal'ın ise yüzde 7,35 oy aldığı aktarıldı.

Anayasa profesörü olan Kays Said, ilk olarak 2019 yılında düzenlenen seçimlerde cumhurbaşkanı seçilmişti.

Adaylardan Zamal, "sahte beyanda bulunmak" suçlamasıyla devam eden yargılamadan dolayı cezaevinden seçimlere katılmıştı.

Bu seçim, Tunus'ta 2011 Arap Baharı'ndan bu yana düzenlenen üçüncü seçimdi.