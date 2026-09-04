KKTC'de gemi kazasının ardından üç üst düzey bakanlık yetkilisi görevden alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KKTC'de gemi kazasının ardından üç üst düzey bakanlık yetkilisi görevden alındı

KKTC\'de gemi kazasının ardından üç üst düzey bakanlık yetkilisi görevden alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC'de Girne açıklarında 12 kişinin ölümüne yol açan gemi kazasının ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nda Müsteşar Enver Öztürk, Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar ve Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğulları görevden alındı. Öztürk'ün yerine Murat Saler atanırken, iki yetkilinin yerine henüz atama yapılmadı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nda Müsteşar Enver Öztürk, Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar ve Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğulları görevden alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında meydana gelen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği gemi kazasının ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alınması sonrasında Bakanlık'ta üst düzey görevden almalar ve atamalar gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamelere göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, 5 Eylül 2026 tarihinden itibaren görevden alındı. Öztürk'ün yerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarlığı görevine Murat Saler, 5 Eylül 2026 tarihinden itibaren atandı. Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar da 5 Eylül 2026 tarihinden itibaren görevinden alındı. Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğulları'nın da aynı tarihten itibaren görevden alınmasına karar verildi. Ambar ve Emirzadeoğluları'nın yerine henüz atama yapılmadı. Görevden alma ile atama kararnamelerinde Maliye Bakanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Vekili Özdemir Berova, Başbakan Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın imzaları yer aldı.

Kaynak: DHA

ulaştırma bakanlığı, Enver Öztürk, Kıbrıs, Ulaşım, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Dünya KKTC'de gemi kazasının ardından üç üst düzey bakanlık yetkilisi görevden alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

21:55
Osimhen sakatlandı 5 gollü nefes kesen maçın galibi Galatasaray
Osimhen sakatlandı! 5 gollü nefes kesen maçın galibi Galatasaray
21:34
Galatasaray’da bir sakatlık daha İkinci yarıya çıkamadı
Galatasaray'da bir sakatlık daha! İkinci yarıya çıkamadı
21:30
Berhan Şimşek’ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: ’Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım
Berhan Şimşek'ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: 'Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım
21:09
Sakatlanan Osimhen’den ilk açıklama geldi
Sakatlanan Osimhen'den ilk açıklama geldi
20:15
Olaylı maçın faturası ağır oldu UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza
Olaylı maçın faturası ağır oldu! UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza
20:08
ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı
ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 22:05:45. #7.12#
SON DAKİKA: KKTC'de gemi kazasının ardından üç üst düzey bakanlık yetkilisi görevden alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement