Kocasıyla olan ilişkisinden hamile kalamayan kadının çift ve tek yumurta ikizi olmak üzere 4 çocuğa hamile kaldığı ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocasıyla olan ilişkisinden hamile kalamayan kadının çift ve tek yumurta ikizi olmak üzere 4 çocuğa hamile kaldığı ortaya çıktı

31.07.2022 10:25
Kocasıyla olan ilişkisinden hamile kalamayan kadının çift ve tek yumurta ikizi olmak üzere 4 çocuğa hamile kaldığı ortaya çıktı

Çocuk sahibi olmak isteyen ama kocasıyla olan ilişkisinden bir türlü bu isteğine kavuşamayan kadın, ultrason çektirmek için gittiği hastanede büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ultrasonda çift ve tek yumurta ikizi olmak üzere 4 çocuğa hamile kaldığı ortaya çıkan kadın, içinde bulunduğu durumun 10 milyon gebelikte 1'i olması sebebiyle hastanenin özel gözetimi altına alındı.

Boston'da yaşayan 35 yaşındaki Ashley Ness, eşiyle birlikte mutlu bir evlilik sürüyordu. Çift artık çocukları olması gerektiğine karar verdi ve çocuk yapmak için harekete geçti. Ancak Ness bir türlü hamile kalamıyordu. Doktora gittiğinde ise hormonel sorunları olduğu söylendi.

YİNE DE PES ETMEDİLER

Tüm olumsuzluklara rağmen umudunu kaybetmeyen çift, çocukları olma umuduyla yaşamaya devam etti. Bir gün bazı rahatsızlıklar hisseden Ness ultrason için doktora gittiğinde ise hayatının en büyük şokunu yaşadı.

Kocasıyla ilişkisinden hamile kalamayan kadının ultrasonundaki görüntü hastaneyi ayağa kaldırdı

TEK VE ÇİFT YUMURTA İKİZLERİNE HAMİLE KALDI

Doktor da gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşıyordu. Çünkü neredeyse 10 milyon doğumda 1 gerçekleşen bir olay yaşanmıştı. Tek ve çift olmak üzere iki kız iki de erkek çocuğuna hamile kalan Ness, aldığı haber karşısında büyük bir mutluluk yaşadı.

Kocasıyla ilişkisinden hamile kalamayan kadının ultrasonundaki görüntü hastaneyi ayağa kaldırdı

HASTANE ÖZEL GÖZETİME ALDI

Doktorun doğum için 'yüksek riskli' raporu vermesinin ardından Ness de hastanede özel gözetime alındı. Hamilelik süreci başarılı geçen kadın, önceki günlerde bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucağına almayı başardı.

YORUMLAR
500
Kocaeli'de, üçüncü çocuğuna hamile olan eşi evi terk ettikten sonra kocanın cesedi bulundu Kocaeli'de, üçüncü çocuğuna hamile olan eşi evi terk ettikten sonra kocanın cesedi bulundu 8,5 aylık hamile olan Demet Evgar'ın mayolu pozlarına beğeni yağdı 8,5 aylık hamile olan Demet Evgar'ın mayolu pozlarına beğeni yağdı

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kocasıyla olan ilişkisinden hamile kalamayan kadının çift ve tek yumurta ikizi olmak üzere 4 çocuğa hamile kaldığı ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
17:01 Beşiktaş'tan ayrılan Hırvat defans oyuncusu Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK Atina'ya transfer oldu
16:26 Deniz kenarında tost yemek isteyen genç büyük bir şok yaşadı! Tabağa kilitlenen kuş tostu kaptığı gibi kaçtı
16:22 Beşiktaş taraftarını üzen gelişme! Torino ile anlaşmaya varan Emirhan İlkhan takımdan ayrılıyor
16:08 Ünlü sunucu Zuhal Topal, kızıyla kumsalda "Denizkızı" pozu verdi
15:29 Marvel'in "Görünmez kadın" karakteri gerçek oldu! Görünmezlik kıyafetini görenler gözlerine inanamadı
15:29 Acun Ilıcalı'nın "Cennette bir melekle" notuyla paylaştığı fotoğrafa kalp emojisi koyan Şeyma Subaşı gündem oldu
15:25 Fener'in süper yeteneği Arda Güler'e İngiliz devi Arsenal talip oldu
15:06 Şarkıcı İrem Derici: Dünyanın en güzel kadını Hande Yener'i görünce elim ayağım birbirine dolanıyor
14:37 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın bir araya geliyor! Masada vatandaşın merakla beklediği 5 önemli konu başlığı bulunuyor...
14:28 Galatasaray defansif orta saha transferinde mutlu sona ulaştı! AZ Alkmaar'da oynayan Midtjsö bu akşam İstanbul'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 17:28:37. #1.11#
SON DAKİKA: Kocasıyla olan ilişkisinden hamile kalamayan kadının çift ve tek yumurta ikizi olmak üzere 4 çocuğa hamile kaldığı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement