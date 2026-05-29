Köln'de Birlik Olalım Festivali

29.05.2026 11:15
AABF'nin düzenlediği festivalde sanat, kültür ve dayanışma ön planda. On binler katılacak.

Haber: İlhan Baba

(KÖLN) - Almanya'nın Köln kentinde AABF tarafından düzenlenecek "Birlik Olalım (BE ONE)" festivalinde, Avrupa'nın dört bir yanından on binlerce kişi bir araya gelecek. Sanat, kültür ve dayanışma mesajlarının öne çıkacağı etkinlikte çok sayıda siyasetçi konuşma yapacak ve sanatçılar sahne alacak.

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) tarafından Köln kentinde büyük açık hava kültür festivali düzenlenecek. "Birlik Olalım (BE ONE)" sloganıyla gerçekleştirilecek festivale, Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden yaklaşık 10 binin üzerinde kişinin katılması bekleniyor.

Festival, yarın saat 14.00'te Köln'de Ren Nehri kıyısındaki ünlü konser alanı Tanzbrunnen'de başlayacak.

Festivalde AABF Genel Başkanı Hüseyin Mat'ın yanı sıra CHP Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Almanya Federasyon Başkanı Özgür Uçma ve Kuzey Ren-Vestfalya Uyum Bakanı Verena Schäffer'in de aralarında bulunduğu siyasetçiler ve kitle örgütü temsilcilerinin konuşma yapması planlanıyor.

Festival kapsamında İlkay Akkaya, Suavi, Miraz, Sasa, Efkan Şeşen, Zeynep Bakşi Karatağ, Aylin Yıldırım, Mavi der Rota, Grup Eman ve Ser Davul Zurna gibi sanatçı ve müzik grupları sahne alacak.

Festival alanında çocuklara yönelik şişme oyun parkı, yüz boyama, yaratıcı saç örgüsü, boncuk bileklik yapımı gibi çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.

Öte yandan, Okuyucu İnisiyatifi ve BirGün gazetesi tarafından, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, BirGün muhabiri İsmail Arı ve tutuklu gazeteciler için dayanışma standı açılacak.

AABF tarafından yapılan açıklamada festivalin demokrasi ve özgürlük mücadelesinin ortak zemini olduğu vurgulanarak, otoriterleşmeye karşı dayanışmanın büyütülmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AABF Genel Başkanı Hüseyin Mat, şunları kaydetti:

"30 Mayıs'ta Köln'de Birlik on binlerce canımızın katılacağı büyük bir buluşma gerçekleştireceğiz. "Birlik Olalım (BE ONE)" adıyla düzenleyeceğimiz büyük buluşmada hem kucaklaşacağız hem dayanışmamızı göstereceğiz hem de tarihsel gücümüzü, beraberliğimizi ve birliğimizi bir kez daha dünya kamuoyuyla paylaşacağız. Festivalimiz barışı, eşitliği, özgürlüğü ve demokrasiyi savunmanın, otoriter iktidara karşı dayanışmayı ve ortak mücadeleyi büyütmenin alanıdır."

Festivale katılmak isteyenlerin biletleri yaşadıkları kentlerde faaliyet gösteren Alevi Kültür Merkezlerinden temin edebileceği belirtildi.

Kaynak: ANKA

