Kolombiya'da Depremde Can Kaybı 331'e Yükseldi - Son Dakika
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Kolombiya'da Depremde Can Kaybı 331'e Yükseldi

Kolombiya\'da Depremde Can Kaybı 331\'e Yükseldi
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10 Ağustos'taki 7.4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 331'e ulaştı.

KOLOMBİYA'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 331'e yükseldi.

Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD), 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 artarak 331'e yükseldiği bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Kolombiya'da Depremde Can Kaybı 331'e Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kolombiya'da Depremde Can Kaybı 331'e Yükseldi - Son Dakika
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