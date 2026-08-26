Kolombiya'da Depremde Can Kaybı 331'e Yükseldi
10 Ağustos'taki 7.4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 331'e ulaştı.
KOLOMBİYA'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 331'e yükseldi.
Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD), 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 artarak 331'e yükseldiği bildirildi.
Kaynak: DHA
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