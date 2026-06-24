Kongo'da Ebola Salgını: 1048 Vaka, 267 Ölüm - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kongo'da Ebola Salgını: 1048 Vaka, 267 Ölüm

Kongo\'da Ebola Salgını: 1048 Vaka, 267 Ölüm
24.06.2026 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KDC'de Ebola vakaları 1048'e ulaştı, 267 kişi hayatını kaybetti. Salgın devam ediyor.

DÜNYA Sağlık Örgütü'nün Sağlık Acil Durum Uyarı ve Müdahale Operasyonları Direktörü Abdirahman Mahamud, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola salgınında vaka sayısının 1048 olduğunu ve bunlardan 267'sinin ölümle sonuçlandığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Sağlık Acil Durum Uyarı ve Müdahale Operasyonları Direktörü Abdirahman Mahamud, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında Ebola salgınına ilişkin açıklamada bulundu. KDC'deki Ebola salgınının yayılmaya devam ettiğini söyleyen Mahamud, "KDC Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla 1048 doğrulanmış vaka bildirdi, bunlardan 267'si ölümle sonuçlandı. Bu, KDC'de bir Ebola hastalığı salgınının ilk ayındaki en yüksek doğrulanmış vaka sayısıdır" ifadelerini kullandı.

Mahamud, 19 sağlık merkezindeki yatak sayısının son iki haftada 500'ün üzerine çıktığını kaydederek, yerel sağlık çalışanlarının gözetimlerini artırdığını belirtti.

Kaynak: DHA

Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kongo'da Ebola Salgını: 1048 Vaka, 267 Ölüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KVKK’dan belediyelere canlı yayın yasağı Uymayanlara ceza verilecek KVKK'dan belediyelere canlı yayın yasağı! Uymayanlara ceza verilecek
Dev operasyondan detaylar İşte kayyum atanan 10 akaryakıt şirketi Dev operasyondan detaylar! İşte kayyum atanan 10 akaryakıt şirketi
Esra Erol’un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu Esra Erol'un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu
Erdoğan’ın masasındaki son anket Mustafa Şen AK Parti’nin oy oranını açıkladı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı
İbrahim Tatlıses’in gelininin mayolu pozlarına yorum yağdı İbrahim Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağdı
Van’da askeri araca çarpma: 1 şehit, 5 yaralı Van'da askeri araca çarpma: 1 şehit, 5 yaralı

08:45
Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı
Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı
08:37
A Milli Takım’a ABD öncesi şok protesto: Montella go home
A Milli Takım'a ABD öncesi şok protesto: Montella go home
08:36
Trump’tan Senato’nun İran kararına sert tepki: Düşmana yardım ettiler
Trump'tan Senato'nun İran kararına sert tepki: Düşmana yardım ettiler
08:14
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon 19 kişi gözaltına alındı
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı
08:09
Galatasaray’ın yıldızı Dünya Kupası’nda son 32 biletini aldı
Galatasaray'ın yıldızı Dünya Kupası'nda son 32 biletini aldı
07:35
Altın fiyatlarında deprem Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi
Altın fiyatlarında deprem! Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 09:19:58. #7.12#
SON DAKİKA: Kongo'da Ebola Salgını: 1048 Vaka, 267 Ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.