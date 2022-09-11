Kral Charles görevlilere el hareketiyle emir yağdırdı! Diş macununu bile kendisi sıkmıyor - Son Dakika
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Kral Charles görevlilere el hareketiyle emir yağdırdı! Diş macununu bile kendisi sıkmıyor

11.09.2022 09:49

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü sonrası Birleşik Krallık ve Commonwealth bölgesi üyesi 14 ülkenin Kralı olan 3. Charles, dün resmi bir törenle yemin bildirisini imzaladı. Dünyanın kilitlendiği o anlarda Charles'ın masadakileri alması için bir görevliye yaptığı el hareketi talimatı şaşkına uğrattı. İngilizler, yeni kralı diş macununu bile kendisinin sıkmadığını ifade ediyor.

İngiliz Milletler Topluluğunun Kraliçesi 2. Elizabeth geçtiğimiz gün İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe'nin ölümünün ardından Elizabeth'in oğlu Charles otomatik olarak kral oldu.

KRALLIĞI RESMEN İLAN EDİLDİ

3. Charles, dün resmi olarak kral ilan edildi. Tören öncesi üst düzey davetliler saraya giriş yaptı. Sarayın önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. St. James Sarayı'nda düzenlenen törene Charles'ın eşi Camilla ve oğlu Galler Prensi William da katıldı. Yapılan duyuruda "Kraliçe öldü, çok yaşa Kral" denildi.

İLK AÇIKLAMASI

Duyuru sonrasında açıklama yapan Kral Charles, "Annem ömür boyu sevgi göstermenin, kendini geride tutarak hizmet etmenin nasıl bir şey olduğunu gösterdi. En uzun süreli hükümdarımız oldu. Aynı zamanda en adanmış hükümdarlarımızdan biriydi. Ona minnettarız. Bana düşen sorumluluğun farkındayım. Bunları devralırken her zaman anayasal hükümeti ayakta tutmak için, barış ve refahı koruma çizgisini takip edeceğim. Ulusun başkanı olarak tüm gelirlerimi hükümete devrediyorum. Bana verilen ağır görevi kabul ederken kudretli Tanrı'nın desteği için dua ediyorum." dedi.

Kral 3. Charles'ın resmen Kral olarak ilan edildiği bildiri daha sonra Saint James Sarayı'ndaki balkondan okunarak halka ilan edildi. Ayrıca bildiri okunurken, Londra'daki Hyde Park'taki Kraliyet Atlı Topçuları Birliği tarafından 41 adet silah ateşlendi. Kral Charles'ın taç giyme töreni ise geleneklere göre aylar sonra yapılacak.

EL HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Bugünse 3. Charles'ın dün resmi ilan duyurusunu imzaladığı anlardaki bazı hareketleri gündem oldu. İngiliz medyasından servis edilen bazı görüntülerde Charles'ın imza atarken masadaki eşyaları aldırmak için çevresindeki görevlilere yaptığı el kol hareketleri dikkat çekiyor. Bu videoların gündem olmasının ardından Charles'la ilgili ilginç bilgiler de ortaya çıktı. Kral'ın diş fırçasına macununu bile yardımcılarının sıktığı, en ufak bir işini bile mutlaka yardımcıları aracılığıyla hallettiği öğrenildi.

YORUMLAR
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Son Dakika Dünya Kral Charles görevlilere el hareketiyle emir yağdırdı! Diş macununu bile kendisi sıkmıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kral Charles görevlilere el hareketiyle emir yağdırdı! Diş macununu bile kendisi sıkmıyor - Son Dakika
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