Kraliçe Elizabeth, tıbbi gözetim altına alındı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Balmoral Kalesi'nde tıbbi gözetim altına alındı.
Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Bu sabahki ayrıntılı değerlendirmenin ardından, Kraliçe'nin doktorları, Majestelerinin sağlığı konusunda endişelendi ve tıbbi gözetim altında kalmasını tavsiye ettiler. Kraliçe iyi ve Balmoral'da kalıyor" denildi.Şubat 1952'de tahta çıkan 2. Elizabeth, 'İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı' unvanına sahip.
Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, 9 Nisan 2021 yılında hayatını kaybetmişti.
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