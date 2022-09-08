Buckingham Sarayı 'ndan yapılan açıklamada, "Bu sabahki ayrıntılı değerlendirmenin ardından, Kraliçe'nin doktorları, Majestelerinin sağlığı konusunda endişelendi ve tıbbi gözetim altında kalmasını tavsiye ettiler. Kraliçe iyi ve Balmoral'da kalıyor" denildi.

Kaynak: DHA

Buckingham Sarayı, England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › Kraliçe Elizabeth, tıbbi gözetim altına alındı - Son Dakika

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