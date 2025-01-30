Kremlin Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Başsağlığı Diledi - Son Dakika
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Kremlin Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Başsağlığı Diledi

Kremlin Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Başsağlığı Diledi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'deki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Kazada, dünya şampiyonu buz pateni sporcusu Evgenia Shishkova ve Vadim Naumov'un da bulunduğu bildirildi.

30.01.2025 13:37  Güncelleme: 13:39
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KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'deki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov düzenlediği basın toplantısında uçak kazasına ilişkin soruları yanıtladı. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Peskov, Putin'in Trump'ı arayıp aramayacağı sorusuna, henüz böyle bir şey planlanmadığı cevabını verdi. Rus medyasında yer alan haberlere göre, düşen yolcu uçağında dünya şampiyonu buz pateni sporcuları Evgenia Shishkova ve Vadim Naumov'unda bulunduğu ifade edildi. 55 yaşındaki Naumov ve Shishkova çifti 1994 yılında artistik buz pateninde dünya şampiyonluğu kazandı.

Potomac Nehri'nde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. ABD medyasında yer alan haberlerde, uçak enkazından en az 18 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Dmitriy Peskov, Uluslararası, Politika, Kremlin, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kremlin Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Başsağlığı Diledi - Son Dakika

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