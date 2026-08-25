Küba: ABD ile Diyalog Tıkandı - Son Dakika
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Küba: ABD ile Diyalog Tıkandı

Küba: ABD ile Diyalog Tıkandı
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Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, ABD ile diyalogun tıkandığını ve mevcut durumu karmaşık bulduğunu açıkladı.

KÜBA Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, "ABD ile yürütülen diyalog şimdilik tıkanmış durumda" dedi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Brezilya basınına yaptığı açıklamada, ülkesinin zorlu bir dönemden geçtiğini bildirdi. ABD hükümetiyle temas kurulmasına rağmen henüz ilerleme kaydedilemediğini ve diyaloğun şimdilik tıkanmış durumda olduğunu belirten Diaz-Canel, Küba'daki mevcut durumu 'son derece karmaşık' olarak değerlendirdi. Diaz-Canel, "Karmaşık ancak Küba halkının tarihi direnişiyle tanımlanan bir durumun içindeyiz. Baskı altında diyalog olamaz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 'kötülükle' hareket ettiğini söyleyen Diaz-Canel, Küba'da haziran ayında 'acil koduyla' onaylanan 176 maddelik reform paketinin 'kapitalist reformlar' olmadığını ve ülkede 'kapitalist restorasyon' yaşanmayacağını kaydetti.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Dünya, Küba, Son Dakika

Son Dakika Dünya Küba: ABD ile Diyalog Tıkandı - Son Dakika

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