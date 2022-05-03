Küçük çocuğun takım arkadaşına verdiği destek 250 bin kez seyredildi - Son Dakika

İngiltere'de küçük çocuğun, Rugby sporunda iyi olmadığı için sahada ağlayan takım arkadaşına verdiği moral konuşması, İngiltere Rugby federasyonu tarafından "Gelmiş geçmiş en iyi takım arkadaşı" mesajıyla paylaşıldı. Küçük çocuğun takım arkadaşına yaptığı konuşmanın görüntüsü, 250 bin kez izlendi.

İngiltere'nin Cumbria bölgesinde Nisan ayındaki Paskalya Tatili sebebiyle rugby kampına giden küçük okul çocuğu, antrenman esnasında başarılı olmayınca "Herkes benden yaşça büyük, herkes benden büyük" diyerek takım koçuna ağlamaya başladı. Arkadaşının ağladığını gören takım arkadaşı hemen yanına giderek "Beni dinle. Güven bana. Bana bak, Bob. Buradaki en kısa çocuk benim, kısa olman, genç olman önemli değil. Burada uzun boylu olman veya şişman olman önemli değil. Sen harika bir rugby oyuncusun. Anlıyor musun? Müthişsin! Yaşına göre gerçekten müthişsin. Tamam mı, sarıl bana" diyerek teselli etti.