 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kuzey Denizi'nde fırtınaya yakalanan yaklaşık 400 kişiyi taşıyan Norveç bandıralı yolcu gemisi seyir kabiliyetini kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzey Denizi'nde fırtınaya yakalanan yaklaşık 400 kişiyi taşıyan Norveç bandıralı yolcu gemisi seyir kabiliyetini kaybetti

Norveç bandıralı MS Maud adlı yolcu gemisi, Kuzey Denizi'nde fırtınaya yakalanarak seyir kabiliyetini kaybetti. Camların patlaması ve elektrik kesintisi yaşanan olayda, 266 yolcu ve 131 mürettebatın hayati tehlikesi yok. Elektrik kesintisine rağmen ana makine çalışıyor. Kurtarma römorkörü bekleniyor

Kuzey Denizi\'nde fırtınaya yakalanan yaklaşık 400 kişiyi taşıyan Norveç bandıralı yolcu gemisi seyir kabiliyetini kaybetti
22.12.2023 - 16:46,  Güncelleme: 16:53
Abone Ol

Norveç bandıralı MS Maud adlı yolcu gemisi, Kuzey Denizi'nde şiddetli bir fırtınaya yakalandı. Floroe'den İngiltere'nin Tilbury kentine gitmek üzere seyreden geminin kaptan köşkündeki şiddetli rüzgar nedeniyle camları patladı ve içeri giren dalgalar elektrik kesintisine neden oldu.

Olay, 266 yolcu ve 131 mürettebatın hayatını tehlikeye atmadan gerçekleşti. Yetkililer, gemide elektrik olmadığını, ancak ana makinenin çalıştığını belirttiler. Navigasyon sistemleri ve radarlar işlemez durumdayken geminin durumu "stabil" olarak değerlendirildi.

Norveçli Hurtigruten Group'a ait HX kruvaziyer şirketi tarafından işletilen gemi, bir kurtarma römorkörünün kısa süre içinde ulaşması beklenen olayın ardından cuma günü İngiltere'ye ulaşması planlanan bir seyahatteydi.

Kuzey Denizi'nde fırtınaya yakalanan yaklaşık 400 kişiyi taşıyan Norveç bandıralı yolcu gemisi seyir kabiliyetini kaybetti
Kuzey Denizi'nde fırtınaya yakalanan yaklaşık 400 kişiyi taşıyan Norveç bandıralı yolcu gemisi seyir kabiliyetini kaybetti
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
YORUMLAR

Kuzey Denizi, Norveç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kuzey Denizi'nde fırtınaya yakalanan yaklaşık 400 kişiyi taşıyan Norveç bandıralı yolcu gemisi seyir kabiliyetini kaybetti - Son Dakika


17:42
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı
17:07
Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
17:03
ÇEVKO Vakfı'ndan Haberler.com'a Ödül ÇEVKO Vakfı'ndan Haberler.com'a Ödül
16:36
''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28
Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55
Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:54
Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi

Son Dakika
17:42 İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı
17:07 Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
16:36 ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28 Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55 Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:54 Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi
15:46 Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız
15:25 Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana "Buraya ateş et" diye bağırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 18:03:17. #1.11#
SON DAKİKA: Kuzey Denizi'nde fırtınaya yakalanan yaklaşık 400 kişiyi taşıyan Norveç bandıralı yolcu gemisi seyir kabiliyetini kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement