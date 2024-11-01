Kuzey Kore Askerleri Rusya Sınırında - Son Dakika
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Dünya

Kuzey Kore Askerleri Rusya Sınırında

ABD, Kuzey Kore'nin 8 bin askerini Rusya'nın Ukrayna sınırında konuşlandırdığını iddia etti.

01.11.2024 14:27
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(ANKARA) - Yaklaşık sekiz bin Kuzey Kore askerinin Rusya'nın Ukrayna sınırında konuşlandığını ileri süren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Moskova'nın bu askerleri önümüzdeki günlerde savaşa sürmeye hazırlandığını iddia etti. Washington'un Pekin'e yönelik Rusya'nın savunma sanayi üssüne geniş çaplı destek sağladığı suçlamaları nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde ABD ve Çin karşı karşıya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Beyaz Saray'ın "Kuzey Kore tarafından Rusya'ya toplam 10 bin asker gönderildiğini düşündüğünü, bunları önce uzak doğudaki eğitim üslerine konuşlandırdığını, ardından büyük çoğunluğunu Ukrayna sınırındaki Kursk bölgesine gönderdiğini" öne sürdü. Blinken, Rusya'nın gelecek günlerde birliklerini savaşa sürmeye hazırlandığını iddia etti.

Blinken, Washington'da Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ve Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Blinken, Kuzey Kore birliklerinin Rusya'dan "topçu, insansız hava araçları (İHA), hendek temizleme dahil temel piyade operasyonları konularında eğitim aldıklarını ve bu güçleri cephe operasyonlarında kullanma niyetinde olduklarını gösterdiklerini" söyledi. Blinken, "Rusya'nın Kuzey Kore birliklerine yönelmesinin nedenlerinden biri de çaresiz olması" dedi.

ABD ve Güney Kore Savunma Bakanları da çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında, Rusya'ya Ukrayna sınırındaki Kuzey Kore askerlerini çekmesi yönünde uyarıda bulunurken; ABD, Kuzey Kore birliklerinin Ukrayna'ya karşı doğrudan savaşmaları halinde "meşru askeri hedef" haline gelecekleri konusunda uyarmıştı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa yardım etmek üzere Kuzey Kore birliklerini konuşlandırmasını tehlikeli ve istikrarı bozucu bir tırmanma olarak" nitelendirerek, bunun çatışmayı uzatabileceğini öne sürdü.

Zelenskiy: "Putin, Batı ve Güney Kore'nin tepkisini test ediyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, daha önce Kuzey Kore birliklerinin birkaç gün içinde Ukrayna'ya karşı savaşa katılabileceğini ileri sürmüştü. "Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kuzey Kore birliklerini Ukrayna sınırında konuşlandırarak Batı, Güney Kore ve NATO üyesi ülkelerin tepkisini test ettiğini" belirten Zelenskiy, "Rusya, onların tepkisini ölçtükten sonra konuşlanmayı genişletip genişletmeyeceğine karar verecek" ifadesini kullanmıştı.

Zelenskiy, Putin'in Rus birlikleri arasındaki kayıpları en aza indirmek için yabancı birlikleri konuşlandırmak istediğine inandığını ve Rusya'nın "Kuzey Kore birliklerini cepheye yerleştireceğini ve onları Rus birliklerinden daha fazla feda edeceğini" ifade etmişti.

ABD ve Çin birbirini savaşı uzatmakla suçladı

BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın talebi üzerine Batı'nın Ukrayna'ya silah tedariki konusunu görüşmek üzere dün toplandı. Washington'un Pekin'e yönelik Rusya'nın savunma sanayi üssüne geniş çaplı destek sağladığı suçlamaları nedeniyle, ABD ve Çin Güvenlik Konseyi'nde karşı karşıya geldi. ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, "Çin, Rusya'nın Avrupa'da son yılların en büyük savaşını yürütmesine olanak sağlarken inandırıcı bir şekilde barışın sesi olduğunu iddia edemez. Çin'in Rusya'ya verdiği destek belirleyicidir. Çin'in desteği savaşı uzatıyor" ifadelerini kullandı.

Çin'in BM Büyükelçi Yardımcısı Geng Shuang, Çin'in Ukrayna'daki çatışmanın hiçbir tarafına silah sağlamadığını ve çift kullanımlı ürünleri (hem askeri hem de sivil amaçlarla kullanılabilen ürünler) küresel kurallara göre sıkı bir şekilde yönettiğini söyleyerek; Washington'u "endişe satmak, düşman üretmek ve çatışmayı körüklemekle" suçladı. Geng Shuang, "ABD'nin Ukrayna konusunda Çin'i karalama ve bu konuda uzun kollu yargılama ve Çinli şirket ve kuruluşlara yaptırım uygulama uygulamasına karşı çıkıyoruz" dedi.

ABD, Moskova'nın Ukrayna'yı işgali üzerine aldığı tedbirlerden kaçınılmasına karşı geçen çarşamba günü aralarında Çin'in de bulunduğu bir düzineden fazla ülkeden yaklaşık 400 kurum ve kişiye yaptırım uygulamıştı.

Kaynak: ANKA

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