Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un, 5. Ulusal Anneler Konferansı'nda öğrencilerle görüntülendi. Kuzey Koreli öğrenciler bir anda Kim Jong-un'un çevresini sararak genç lidere sevgi gösterisinde bulundu. O anlar ise kameralara yansıdı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un öğrencilerle törende bir araya geldi. Törene katılan Kuzey Koreli öğrenciler, Kim Jong-un'un çevresini sararak genç lidere sevgi gösterisinde bulundu.
Kuzey Koreli kız öğrencilerin Kim Jong-un'a sarılarak sevinçten ağladığı anlar ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Son Dakika › Dünya › Kuzey Kore lideri Kim Jong-un zor anları! Kız öğrenciler bir anda etrafını sardı - Son Dakika