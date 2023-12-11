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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un zor anları! Kız öğrenciler bir anda etrafını sardı - Son Dakika
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un zor anları! Kız öğrenciler bir anda etrafını sardı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bir törende Kuzey Koreli öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler bir anda Kim Jong-un'un çevresini sararak sevgi gösterisinde bulundu. O anlar ise kameralara yansıdı.

11.12.2023 - 17:46,  Güncelleme: 17:51
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Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un, 5. Ulusal Anneler Konferansı'nda öğrencilerle görüntülendi. Kuzey Koreli öğrenciler bir anda Kim Jong-un'un çevresini sararak genç lidere sevgi gösterisinde bulundu. O anlar ise kameralara yansıdı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kız öğrencileri ağlattı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un öğrencilerle törende bir araya geldi. Törene katılan Kuzey Koreli öğrenciler, Kim Jong-un'un çevresini sararak genç lidere sevgi gösterisinde bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kız öğrencileri ağlattı

KİM JONG-UN'A SARILIP AĞLADILAR

Kuzey Koreli kız öğrencilerin Kim Jong-un'a sarılarak sevinçten ağladığı anlar ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un zor anları! Kız öğrenciler bir anda etrafını sardı
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya
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Kim Jong-un, Kuzey Kore, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kuzey Kore lideri Kim Jong-un zor anları! Kız öğrenciler bir anda etrafını sardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un zor anları! Kız öğrenciler bir anda etrafını sardı - Son Dakika
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