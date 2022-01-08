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Kuzey Kutbu'nda, 2021 yılında son dokuz yılın toplamının iki katı yıldırım tespit edildi - Son Dakika

Kuzey Kutbu'nda, 2021 yılında son dokuz yılın toplamının iki katı yıldırım tespit edildi

08.01.2022 15:54
Kuzey Kutbu'nda, 2021 yılında son dokuz yılın toplamının iki katı yıldırım tespit edildi

Finlandiya merkezli hava, çevre ve endüstriyel ölçümler yapan Vaisala kuruluşu, 2021 yıldırım raporunu açıkladı.

Finlandiya merkezli hava, çevre ve endüstriyel ölçümler yapan Vaisala kuruluşu, 2021 yıldırım raporunu açıkladı. Yıldırımların fazlalığını iklim değişikliğinin bir göstergesi olduğu belirtilen raporda, Kuzey Kutbu'na son dokuz yılda isabet eden toplam yıldırımın 2021 yılında gerçekleştiği belirtildi.

Kutupların tipik iklim koşullarının tersine isabet eden yıldırım sayısındaki yüksek artış, Vaisala ölçüm kuruluşu raporunda yer aldı. Rapora göre, Kuzey Kutbu'na 2021 yılında isabet eden 7 bin 278 yıldırım geçen 9 yılda isabet eden yıldırımın iki katı olduğu ifade edildi. Bilim insanları, bu durumun Kuzey Kutbu'nda sıcaklığın artmasından kaynaklı olduğunu belirtti. Yıldırımın oluşması için gereken sıcaklık ve nem ihtiyacı, Kuzey Kutbu'nun giderek ısındığına dair önemli bir bulgu olduğu vurgulandı. İklimde meydana gelen değişiklikleri anlamak için yıldırımların iyi bir gösterge olduğunu belirten Dünya Meteoroloji Örgütü yıldırımı, Temel İklim Değişkeni olarak ilan etmişti.

ABD'DEKİ ORMAN YANGINLARININ YÜZDE 14'Ü YILDIRIM KAYNAKLIRaporda ayrıca 2021 yılında ABD'de meydana gelen orman yangınlarının yüzde 14'ünün, yıldırım isabet etmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Dünya genelinde en fazla yıldırım gözlenen ülkeler arasında Brezilya birinci sırada, ABD ikinci ve Afrika ülkesi Demokratik Kongo ise üçüncü sırada yer aldı. En fazla yıldırım isabet eden ülkeler arasında 4'üncü sıraya yine her yıl orman yangınlarıyla mücadele eden Avustralya oldu.KANADA'DA 15 SAAT İÇİNDE 710 BİN YILDIRIM İSABET ETTİ Kanada'nın soğuk sularla çevrili British Kolombiya eyaletinde geçen yıl yaşanan rekor sıcaklıklılar sırasında çok fazla yıldırımın isabet ettiği belirten raporda, British Columbia ve uzak kuzeybatı Alberta'da sadece 15 saat içinde 710 bin 'den fazla yıldırım olayı tespit edildiği ifade edildi.YILDIRIM İKİ VE DAHA FAZLA KEZ AYNI YERE DÜŞER

Raporda bilinenin aksine yıldırımın aynı yere iki ve daha fazla kez isabet ettiği belirtildi. ABD'nin Chicago kentinde bulunan Willis Gökdeleni'ne, 2021 yılında toplam 216 yıldırım isabet etti. Gökdelenlerin yıldırım korumasıyla inşa edildiği ve yıldırımın toprağa güvenli bir şekilde elektriği iletmek için sistemlere sahip olduğu vurgulandı.


Kuzey Kutbu'nda, 2021 yılında son dokuz yılın toplamının iki katı yıldırım tespit edildi
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Tam Gemi Şok Denemeleri, Finlandiya, Kanada, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Kuzey Kutbu'nda, 2021 yılında son dokuz yılın toplamının iki katı yıldırım tespit edildi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Kuzey Kutbu'nda, 2021 yılında son dokuz yılın toplamının iki katı yıldırım tespit edildi - Son Dakika
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