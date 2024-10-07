Las Vegas'ta 200 yolcu taşıyan uçağın tekerlekleri iniş sırasında alev aldı - Son Dakika
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Las Vegas'ta 200 yolcu taşıyan uçağın tekerlekleri iniş sırasında alev aldı

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Las Vegas'taki Harry Reid Uluslararası Havalimanı'nda bir Frontier Havayolları uçağı, yaklaşık 200 yolcu taşıyarak tehlikeli bir iniş gerçekleştirdi. San Diego'dan kalkan uçak, iniş sırasında alevler çıktı ve kokpit dumanla doldu. Pilotlar acil durum ilan etti ve havalimanı yetkilileri olayın nedenini araştırmak için harekete geçti. Bu olay, havacılık güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

07.10.2024 15:07  Güncelleme: 15:16
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Las Vegas'taki Harry Reid Uluslararası Havalimanı'nda geçtiğimiz Cumartesi günü, yaklaşık 200 yolcu taşıyan bir Frontier Havayolları uçağı, iniş sırasında tehlikeli anlar yaşadı.

San Diego'dan kalkan 1326 sefer sayılı uçak, Las Vegas'a inerken "sert iniş" olarak tanımlanan bir durum yaşadı. İniş sırasında uçağın alt kısmında alevler görüldü ve kokpite duman dolduğu bildirildi.

Olay anının çarpıcı görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Videolarda, uçağın alt kısmından alevler çıktığı ve itfaiye ekiplerinin hızla olay yerine müdahale ettiği görülüyor.

Pilotlar, kokpite dolan duman nedeniyle acil durum ilan etti. Bu durum, uçaktaki yolcular ve mürettebat için endişe verici anlar yaşanmasına neden oldu.

Havalimanı yetkilileri ve havayolu şirketi, olayın nedenini araştırmak için harekete geçti. Şu an için uçaktaki yolcuların durumu hakkında detaylı bir bilgi verilmedi, ancak büyük bir felaketin ucundan dönüldüğü açık.

Bu olay, hava yolculuğunun potansiyel riskleri konusunda bir kez daha dikkat çekti ve havacılık güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Yetkililer, olayın tam nedenini belirlemek ve gelecekte benzer durumların yaşanmasını önlemek için detaylı bir soruşturma yürüteceklerini açıkladı.

Las Vegas'ta 200 yolcu taşıyan uçağın tekerlekleri iniş sırasında alev aldı
Las Vegas\'ta 200 yolcu taşıyan uçağın tekerlekleri iniş sırasında alev aldı

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Son Dakika Dünya Las Vegas'ta 200 yolcu taşıyan uçağın tekerlekleri iniş sırasında alev aldı - Son Dakika

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