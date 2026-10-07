Lecornu, lise eylemleri nedeniyle eğitime hafta sonuna kadar ara verildiğini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lecornu, lise eylemleri nedeniyle eğitime hafta sonuna kadar ara verildiğini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Lecornu, lise eylemleri nedeniyle eğitime hafta sonuna kadar ara verildiğini açıkladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Başbakanı Lecornu, eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlenen eylemler nedeniyle hafta sonuna kadar liselerde eğitime ara verildiğini açıkladı. Lecornu, öğrencilerin demokratik haklarını kullandığını, eylemlerde şiddete yer verilmeyeceğini söyledi.

FRANSA Başbakanı Sebastien Lecornu, liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlenen eylemler nedeniyle hafta sonuna kadar liselerde eğitime ara verildiğini bildirdi.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, Ulusal Meclis'te ülke geneline yayılan lise eylemlerine ilişkin soruları yanıtladı. Lecornu, liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlenen ve yer yer şiddet olaylarının yaşandığı eylemler nedeniyle hafta sonuna kadar liselerde eğitime ara verildiğini açıkladı. Öğrencilerin ve onlara destek için sokağa inenlerin demokratik haklarını kullandıklarını söyleyen Lecornu, "Eylemlerde şiddete yer vermeyeceğiz. Bir liseyi yakmak o lise binasının durumunu iyileştirmiyor. Bir öğretmeni linç etmek öğretmen sayısını artırmıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
FransaEğitimDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan 5 CHP’li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı Tutuklanan 5 CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı’nın son görüntüleri İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı'nın son görüntüleri
Mesut Özil en sevdiği motoru satışa çıkardı Fiyatı dudak uçuklatıyor Mesut Özil en sevdiği motoru satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Malatya’da dolu yağışı yolları beyaza bürüdü Malatya'da dolu yağışı yolları beyaza bürüdü
30 yıl boyunca ahır kapısını tutsun diye kullandığı taş 4,5 milyar yıllık meteor çıktı Değeri 75 bin dolar 30 yıl boyunca ahır kapısını tutsun diye kullandığı taş 4,5 milyar yıllık meteor çıktı! Değeri 75 bin dolar
Oya Başar’dan yıllar sonra gelen Levent Kırca itirafı Oya Başar'dan yıllar sonra gelen Levent Kırca itirafı
08:52
Buraya kadarmış Güle güle Montella
Buraya kadarmış! Güle güle Montella
08:40
Arjantin’de tarihi veda Lionel Messi son kez formayı giydi
Arjantin'de tarihi veda! Lionel Messi son kez formayı giydi
08:21
Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
07:16
Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem Parasal sınırlar değişti
Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem! Parasal sınırlar değişti
06:56
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
06:28
2026-KPSS lisans sonuçları açıklandı
2026-KPSS lisans sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 08:56:57. #.0.2#
SON DAKİKA: Lecornu, lise eylemleri nedeniyle eğitime hafta sonuna kadar ara verildiğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei