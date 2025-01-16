Leonardo DiCaprio, Los Angeles Yangınları için 1 Milyon Dolar Bağışladı

Dünya

OSCAR ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, Los Angeles'taki yangınlardan etkilenenlere yardım etmek için 1 milyon dolar bağışladı.

Oscar ödüllü aktör Leonardo DiCaprio, Los Angeles'taki yangınlardan etkilenen mağdurlar için harekete geçti. DiCaprio, Los Angeles yangın yardım çalışmalarına 1 milyon dolar bağışladı. Oscar ödüllü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Los Angeles orman yangınları şehrimizi harap ediyor. 1 milyon dolar bağışlayarak hem acil ihtiyaçları hem de yangın sonrası kurtarma çalışmalarını destekliyorum" ifadelerini kullandı.