OSCAR ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, Los Angeles'taki yangınlardan etkilenenlere yardım etmek için 1 milyon dolar bağışladı.
Oscar ödüllü aktör Leonardo DiCaprio, Los Angeles'taki yangınlardan etkilenen mağdurlar için harekete geçti. DiCaprio, Los Angeles yangın yardım çalışmalarına 1 milyon dolar bağışladı. Oscar ödüllü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Los Angeles orman yangınları şehrimizi harap ediyor. 1 milyon dolar bağışlayarak hem acil ihtiyaçları hem de yangın sonrası kurtarma çalışmalarını destekliyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › Leonardo DiCaprio, Los Angeles Yangınları için 1 Milyon Dolar Bağışladı - Son Dakika
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