Leopar eve girdi ve olanlar oldu! Yalnız bulduğu köpeğe acımadı

Songül Karlı ve Seda Sayan'la evlilik programı sunan Uğur Arslan bambaşka biri oldu

Çok konuşulacak sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP için ilk kez bu ifadeyi kullandı

Sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. TikTok'ta paylaşılan bir güvenlik kamerası görüntüsünde eve hızlıca giren bir leoparın, tek bulduğu köpeği saniyeler içerisinde dişleri arasına alarak kaçtığı anlar yer alıyor.

KÖPEK, TEHLİKEYİ SEZDİ

Videoda, dikkat çeken unsur köpeğin hareketleri oluyor. Leopar eve girmeden dakikalar öncesinde köpeğin havlamaya başladığı duyuluyor. Ancak bu yakarışları da köpeğin kurtulmasına neden olmuyor.

JET HIZIYLA GİRİP ÇIKTI

Evde kendisine yönelik bir tehlikenin olmadığına karar veren leopar, duvarın üzerinden hızla atlayarak evde tek bulduğu köpeği kapıyor ve aynı serinkanlılıkla evden uzaklaşıyor. Bu korku dolu anlar saniye saniye kayıtlarına yansıdı.