Kuraklık sonrası su seviyesinin düştüğü Yangzte Nehri'ndeki Buda heykeli gün yüzüne çıktı - Son Dakika
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Kuraklık sonrası su seviyesinin düştüğü Yangzte Nehri'ndeki Buda heykeli gün yüzüne çıktı

24.08.2022 14:01

Çin'in Yangzte Nehri üzerinde bulunan Buda heykeli, yaşanan kuraklık sonucu su seviyesinin düşmesiyle görünür hale geldi. Heykele turistler büyük ilgi gösterdi.

Çin'de Yangtze Nehri'nin üç kolunda kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştü. Yaşanan bu durum sonucu UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Leshan Dev Budası'nın kaide bölümü görünür hale geldi.

90 YILDA İNŞA EDİLDİ

Leshan Dağı'nda, Minjiang, Qingyi ve Dadu olmak üzere birleşen üç nehre bakan bir noktada yer alan Buda heykeli, Tang Hanedanlığı döneminde (618-907), 713 yılında başlanarak 90 yılı aşkın bir sürede inşa edildi.

ÇİN'İN BELLİ BÖLGELERİNDE KURAKLIK HAKİM

Öte yandan Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi'nin aktardığına göre Jiangsu, Anhui, Henan, Hubei, Zhejiang, Fujian, Jiangxi, Hunan, Guizhou, Chongqing, Sichuan, Shaanxi, Gansu ve Tibet'in bazı kesimleri orta ve şiddetli kuraklıklardan etkileniyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Dünya Kuraklık sonrası su seviyesinin düştüğü Yangzte Nehri'ndeki Buda heykeli gün yüzüne çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuraklık sonrası su seviyesinin düştüğü Yangzte Nehri'ndeki Buda heykeli gün yüzüne çıktı - Son Dakika
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