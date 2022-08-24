Kuraklık sonrası su seviyesinin düştüğü Yangzte Nehri'ndeki Buda heykeli gün yüzüne çıktı

Savaş uçaklarımızı taciz eden Yunanistan'ın gazeteleri olayı skandal bir manşetle duyurdu

İstanbul'da okul ve personel servislerine zam! İşte en yakın mesafe ücreti

Çin'de Yangtze Nehri'nin üç kolunda kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştü. Yaşanan bu durum sonucu UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Leshan Dev Budası'nın kaide bölümü görünür hale geldi.

90 YILDA İNŞA EDİLDİ

Leshan Dağı'nda, Minjiang, Qingyi ve Dadu olmak üzere birleşen üç nehre bakan bir noktada yer alan Buda heykeli, Tang Hanedanlığı döneminde (618-907), 713 yılında başlanarak 90 yılı aşkın bir sürede inşa edildi.

ÇİN'İN BELLİ BÖLGELERİNDE KURAKLIK HAKİM

Öte yandan Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi'nin aktardığına göre Jiangsu, Anhui, Henan, Hubei, Zhejiang, Fujian, Jiangxi, Hunan, Guizhou, Chongqing, Sichuan, Shaanxi, Gansu ve Tibet'in bazı kesimleri orta ve şiddetli kuraklıklardan etkileniyor.