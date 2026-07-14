Lindsey Graham'ın Kız Kardeşi Senatör Atandı - Son Dakika
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Lindsey Graham'ın Kız Kardeşi Senatör Atandı

Lindsey Graham\'ın Kız Kardeşi Senatör Atandı
14.07.2026 11:42
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Lindsey Graham'ın yerine kız kardeşi Darline Graham, Güney Carolina'dan senatör olarak atandı.

ABD'de hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın yerine kız kardeşi Darline Graham atandı.

ABD'nin Cumhuriyetçi Güney Carolina Valisi Henry McMaster, düzenlediği basın toplantısında, yasalar gereği eyaleti temsil edecek ismi belirleme yetkisine sahip olduğunu bildirdi. Vali McMaster, bu kapsamda yaşamını yitiren Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın yerine, ocak ayında dolacak görev süresini tamamlamak üzere Graham'ın kız kardeşi Nordone'u atadı. Bugün yemin ederek göreve başlaması beklenen 62 yaşındaki Nordone, Güney Carolina tarihinin federal düzeyde ilk kadın senatörü ünvanını alacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Lindsey Graham'ın Kız Kardeşi Senatör Atandı - Son Dakika

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