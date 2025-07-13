Londra\'da Uçak Düşüşü

İNGİLTERE'deki Londra Southend Havalimanı'ndan havalanan küçük bir uçağın kalkıştan kısa süre sonra düştüğü bildirildi.

İngiltere'nin güneydoğusundaki Essex bölgesindeki Londra Southend Havalimanı'ndan havalanan küçük bir uçak kalkıştan kısa süre sonra düştü. Yerel saatle 16.00 sıralarında meydana gelen olayda 'Beech B200 Super King Air' tipi uçak, kalkıştan hemen sonra düştü ve büyük bir patlamayla alev aldı. Uçağın, Hollanda'nın Lelystad kentine gitmek üzere havalandığı belirtildi.

Essex Polisi, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü bildirerek, uçakta kaç kişinin bulunduğuna ve can kaybı olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadığını kaydetti.