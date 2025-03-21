Londra'daki Heathrow havalimanında yangın paniği: Uçuşlar iptal edildi - Son Dakika
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Londra'daki Heathrow havalimanında yangın paniği: Uçuşlar iptal edildi

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Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı yakınındaki bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangın, İngiltere'nin en işlek havalimanında tüm uçuşların iptaline neden oldu. Olayın, Rusya lideri Vladimir Putin'in Batı'ya yönelik sabotaj kampanyasıyla bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor. Yangın nedeniyle 1300'den fazla uçuş etkilendi ve binlerce ev elektriksiz kaldı.

21.03.2025 14:20  Güncelleme: 14:29
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Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı yakınındaki bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangın, İngiltere'nin en işlek havalimanında tüm uçuşların iptal edilmesine neden oldu. Terörle mücadele polisi, olayın Vladimir Putin'in Batı'ya yönelik sabotaj kampanyasıyla bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

Yangın nedeniyle bin 300'den fazla uçuş etkilendi ve binlerce ev elektriksiz kaldı. North Hyde bölgesindeki trafo merkezinde büyük bir patlama sesi duyulmasının ardından 100'den fazla kişi de tahliye edildi.

Batılı yetkililer, Ukrayna'nın işgalinden bu yana Rusya ve işbirlikçilerini Avrupa genelinde çeşitli sabotaj olayları düzenlemekle suçluyor. Bu tür eylemlerin Avrupa'da bölünme yaratmak ve Ukrayna'ya desteği zayıflatmak amacıyla yapıldığı düşünülüyor.

Güvenlik uzmanı Will Geddes, "Eğer düşman bir yabancı güç olsaydım ve dünyanın en yoğun havalimanlarından birini bozmak isteseydim, trafo merkezi gibi kritik altyapıyı hedef alırdım" dedi.

Geddes, "Ruslar deniz altındaki fiber optik kablolarımızdan nükleer santrallerimize kadar her şeyi inceliyor. Bu tesisin bu kadar kolay devre dışı bırakılması ve böyle büyük bir etki yaratması düşündürücü" diye ekledi.

The Times gazetesinin haberine göre, terörle mücadele polisi, sabotaj ihtimalini ve tek bir yangının nasıl bu kadar büyük bir altyapıyı çökertebildiğini araştırıyor.

Olay, geçen yıl Rus casuslarının Avrupa'daki kargo depolarına yanıcı cihazlar yerleştirdiği iddia edilen olayların ardından gerçekleşti. Uzmanlar, bu tür olayların daha büyük saldırılar için test niteliğinde olabileceğinden endişeleniyor.

Rusya uzmanı Bob Seely, yaşanan kaosun en azından sabotaj tehlikesine karşı bir "uyarı" olduğunu belirtti.

Londra'daki Heathrow havalimanında yangın paniği: Uçuşlar iptal edildi
Londra\'daki Heathrow havalimanında yangın paniği: Uçuşlar iptal edildi

Vladimir Putin, İngiltere, Güvenlik, Politika, Londra, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Londra'daki Heathrow havalimanında yangın paniği: Uçuşlar iptal edildi - Son Dakika

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