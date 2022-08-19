Yağmacılar saniyeler içinde marketi boşalttı! Çalışanlar hiçbir şey yapamadı - Son Dakika
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Yağmacılar saniyeler içinde marketi boşalttı! Çalışanlar hiçbir şey yapamadı

19.08.2022 09:11

ABD Los Angeles'ta bulunan bir marketi basan yağmacılar, kısa sürede tüm ürünleri çaldı. Saldırgan çete üyeleri bununla da yetinmeyip market çalışanlarına da ellerine ne geldiyse fırlattı. Yaşananlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Los Angeles'ın Harbour Gateway bölgesinde bulunan zincir markete bir grup çetenin girmesiyle ortalık savaş alanına döndü. Maske dahi takmayan grup marketteki tüm reyonları boşaltıp soyup soğana çevirdi.

MARKET GÖREVLİLERİNE EŞYA FIRLATTILAR

Yağmacılar, tarafından boşaltılan reyonlardan sonra kasanın arkasına geçen ve diğer taraftaki insanlara eşyaları fırlatan kabadayı grubu uslanmak bilmedi.

Ortalık savaş alanına döndü! Yağmacılar marketteki bütün ürünleri talan etti

POLİS GELMEDEN KAÇMAYI BAŞARDILAR

Grup, marketi talan ettikten sonra polis gelmeden kaçmayı başardı. Ardından polis güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, yağmacılar marketten atıştırmalıklar, içecekler, sigaralar, piyango biletleri ve diğer malların tümünü alıp kayıplara karıştığı görülüyor. Saldırgan grup üyeleri bununla da yetinmeyip market çalışanlarına da ellerine ne geldiyse fırlatıyorlar.

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