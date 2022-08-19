Yağmacılar saniyeler içinde marketi boşalttı! Çalışanlar hiçbir şey yapamadı

Los Angeles'ın Harbour Gateway bölgesinde bulunan zincir markete bir grup çetenin girmesiyle ortalık savaş alanına döndü. Maske dahi takmayan grup marketteki tüm reyonları boşaltıp soyup soğana çevirdi.

MARKET GÖREVLİLERİNE EŞYA FIRLATTILAR

Yağmacılar, tarafından boşaltılan reyonlardan sonra kasanın arkasına geçen ve diğer taraftaki insanlara eşyaları fırlatan kabadayı grubu uslanmak bilmedi.

POLİS GELMEDEN KAÇMAYI BAŞARDILAR

Grup, marketi talan ettikten sonra polis gelmeden kaçmayı başardı. Ardından polis güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, yağmacılar marketten atıştırmalıklar, içecekler, sigaralar, piyango biletleri ve diğer malların tümünü alıp kayıplara karıştığı görülüyor. Saldırgan grup üyeleri bununla da yetinmeyip market çalışanlarına da ellerine ne geldiyse fırlatıyorlar.