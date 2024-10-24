Lübnan İçin Paris Konferansı - Son Dakika
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Dünya

Lübnan İçin Paris Konferansı

Lübnan İçin Paris Konferansı

Paris'te toplanacak konferansta Lübnan'a 500 milyon avro acil insani yardım toplanması hedefleniyor.

24.10.2024 13:34
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(ANKARA) - Paris'te bugün toplanacak Lübnan Halkına ve Egemenliğine Destek İçin Uluslararası Konferansı'nda Lübnan için en az 500 milyon avroluk acil insani yardım toplanması ve ateşkes için baskı kurulması hedefleniyor.

Paris hükümeti, bugün Lübnan için fon yaratmayı ve insani yardımları harekete geçirmeyi amaçlayan bir konferans düzenleyecek. Konferansta 70 delegasyon ve 15 uluslararası örgüt temsil edilirken, çok az sayıda bakan ve üst düzey yetkili katılacak.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve yardım çalışmalarında yer alan kilit bakanlar toplantıya katılacak. İsrail ve İran ise, toplantıya davet edilmedi. Konferansın açılışını dün Elysee Sarayı'nda Mikati ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yapacak.

"500 milyon avro yardım toplanması hedefleniyor"

Fransa Dışişleri Bakanlığı'na göre konferans, öncelikle 500 bin ila 1 milyon arasında yerinden edilmiş kişiye yardım etmek için en az 500 milyon avro yardım toplamayı hedefliyor. Lübnan krizle başa çıkmak için ayda 250 milyon dolara ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Konferansa katılan heyetler, güney Lübnan'ın, Lübnan devletinin askerleri dışındaki hiçbir askeri birlik veya silahın bulundurulmamasını öngören 2006 tarihli 1701 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı temelinde çatışmaların durdurulması gerektiğini yineleyecek. Bunu başarmak için de iç istikrarın garantörü olarak görülen ve aynı zamanda 1701'in uygulanması için hayati önem taşıyan Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne (LAF) desteği arttırmaya çalışacaklar.

"Roma da yakında, bu konuya odaklanan kendi konferansını düzenleyecek"

"Hedefin, 6 bin yeni LAF biriminin askere alınması, eğitilmesi ve donatılması" olduğu belirtilirken, Roma'nın da yakın bir zamanda, bu konuya odaklanan kendi konferansını düzenleyeceği de bildirildi. İtalya'nın, Lübnan'daki BM barışı koruma misyonunun bir parçası olarak yaklaşık bin askeri bulunuyor.

Diplomatik kaynaklar ayrıca, ateşkes sağlandığında BM misyonunun daha güçlü hale getirilmesi gerekeceğine dikkat çekti. Diplomatik kaynaklar, Fransa'nın Hizbullah ve İran ile doğrudan temaslarını ABD'nin arabuluculuk çabalarına kıyasla bir avantaj olarak sunmasına rağmen, siyasi cephede tam olarak ne elde edilebileceğinin belirsiz olduğunu söyledi.

Paris Konsefransı öncesinde, 150 sivil toplum örgütünden oluşan bir koalisyon tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hükümetler bu büyüyen felaketi ve cezasızlık döngüsünü sona erdirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmalıdır. Şimdi harekete geçmemek bir seçimdir... gelecekteki zulümleri durdurmakta ve önlemekte başarısız olacak bir seçim."

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock: "Bu çatışma sadece askeri yollarla çözülemez"

Beyrut'a bir ziyarette bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Batılı ve Arap uluslararası ortakların da bu duruma nasıl siyasi bir çözüm bulunabileceğini görüşmek üzere Paris konferansına katılacağını açıkladı. Baerbock ayrıca, önümüzdeki günlerde ve haftalarda Lübnan halkına yönelik yardımların doğrudan ulaşmasını sağlamanın aciliyet arz ettiğini söylerken, "Bu çatışma sadece askeri yollarla çözülemez" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Joseph Borrell, yaptığı açıklamada konferansı, "Lübnan halkına ve ülkenin egemenliğine yönelik acil siyasi ve ekonomik desteği harekete geçirmek için önemli bir fırsat" olarak nitelendirdi.

"Paris ve Washington arasındaki koordinasyonun son haftalarda zorlaştı"

Paris ve Washington arasındaki koordinasyonun son haftalarda zorlaştığı belirtilirken, Avrupa ve Arap ülkeleri Washington'un derhal ateşkes çağrısında bulunmamasını eleştiriyor ve Biden yönetiminin 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerinden önce bu tutumunu değiştirmeyeceğinden endişe ediyor.

Fransız medyasında yer alan haberlere göre; Fransa, Lübnan ile tarihsel anlamda bağları olduğundan, ateşkes sağlanması için ABD ile birlikte en fazla çalışan ülkelerden birisi. Ancak İsrail'in eylülde Hizbullah'a karşı başlattığı ve binlerce kişinin yerinden edildiği, 2 binden fazla kişinin öldüğü geniş çaplı saldırıdan bu yana Fransa'nın bölgedeki etkisi sınırlı kaldı.

Fransa'nın Lübnan Özel Temsilcisi Le Drian: "Böyle devam ederse Lübnan ölüm tehlikesiyle karşı karşıya"

Fransa'nın Lübnan Özel Temsilcisi Jean-Yves Le Drian, çatışmaların durmaması halinde iç savaş riski bulunduğu uyarısında bulundu. Le Dria, Fransız haber kanalı olan LCI'ye verdiği röportajda, "Böyle devam ederse Lübnan ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, 2 hafta sonra yapılacak seçimler öncesinde barış için son bir hamle yapmak üzere Orta Doğu'yu ziyaret ederken, Lübnan'a müdahil olmakta isteksiz davranan Suudi Arabistan da üst düzey bir yetkilisini gönderdi.

Kaynak: ANKA

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