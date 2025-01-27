Lukaşenko Yeniden Kazandı

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(ANKARA) - Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, dün yapılan başkanlık seçimlerinin ardından yüzde 86 destekle yedinci kez zaferini ilan etti. Avrupa'nın en uzun süredir görevde olan liderinin muhalefetteki rakipleri ise seçimleri bir tiyatro olarak nitelendirdi.

Belarus'ta dün yapılan başkanlık seçimlerini 31 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko kazandı. Yüzde 86.82 destekle yedinci kez zaferini ilan eden Lukaşenko'nun muhalefetteki rakipleri ise, seçimlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Lukaşenko'ya rakip olarak aday olduğu 2020 başkanlık seçimleri ülke çapında protestolara neden olan, sonrasında da Belarus'tan kaçmak durumunda kalan muhalefet lideri Svetlana Tikhanovskaya, "Bu saçmalığı tanımlamak için seçim kelimesini kullanmayın. Bu, Lukaşenko'nun her ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak için sahnelediği bir tiyatro" ifadelerini kullandı.

Bu sabah açıklanan resmi sonuçlara göre Lukaşenko'nun büyük bir oranla kazandığı seçim sonuçları, Batı medyasında gerçekçi bulunmadı.