Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, çalışanların maaşlarında kesinti yapılmaksızın haftalık mesai gününün 5'e indirilmesini, 2 gün izin verilmesini ve haftalık çalışma saatlerinin kademeli olarak azaltılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, ücret kesintisi yapılmaksızın haftada 5 gün çalışmayı, 2 gün dinlenmeyi ve haftalık çalışma sürelerinin kademeli olarak düşürülmesini düzenleyen kararnameyi dün imzaladı. Kongre tarafından ekim ayında onaylanan anayasa değişikliğinin uygulanma esaslarını ve yeni çalışma düzenine geçiş sürecini belirleyen kararnameye göre, haftalık azami çalışma süresi 16 Aralık 2026'da 44 saatten 42 saate, 16 Aralık 2027'de ise 40 saate indirilecek. Çalışanlar her iki aşamada da haftada 2 gün dinlenme hakkına sahip olacak.

Başkent Brasilia'daki Planalto Sarayı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Lula, yapılan değişikliklerin çalışma hayatını daha insani hale getirmeyi, çalışanlara saygı gösterilmesini ve yeterli dinlenme süresine sahip olmalarını sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Çalışma ve İstihdam Bakanı Luiz Marinho da hiçbir çalışanın ücretinde kesinti yapılamayacağını ve her meslek grubu için belirlenen taban ücretlerin korunacağını vurguladı. Mevcut düzende 14,8 milyon Brezilyalı işçinin haftada 6 gün çalışıp 1 gün izin yaptığı, 21,7 milyon kişinin ise halihazırda haftada 5 gün çalışmasına rağmen 44 saat mesai yaptığı bildirildi.