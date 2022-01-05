Maaş ve primleri de artırdılar ama! ABD'li patronlar eleman bulamıyor!

ABD Çalışma Bakanlığı'nın Açık İş ve İşçi Döngüsü Araştırması'na (JOLTS) göre açık iş sayısında üst üste aylardır rekor kırılması dikkat çekiyor. Dün açıklanan JOLTS'un kasım ayında kendiliğinden işten ayrılan Amerikalıların sayısının ekim ayına göre 382 bin artarak 4.5 milyonu bulduğunu gözler önüne sermesiyle yeni bir rekor kırıldı.

Bununla birlikte, açık işlerin sayısı ekim ayına göre yarım milyondan fazla azalarak kasım ayında 10.6 milyona indi. Yine de tarihsel standartlara göre bunun önemli ölçüde yüksek bir sayı olduğu belirtildi.

İŞ BIRAKANLARIN ÇOĞU SAĞLIK SEKTÖRÜNDEN

Hastane, otel ve restoranları içeren müşteriye yönelik ağırlama ve eğlence işlerinin yanı sıra perakende işleri, çalışanların en çok terk ettiği alanlar oldu. Ekim ve kasımda kaydedilen düşüşlere rağmen, en fazla sayıda açık iş bu sektörlerde olmaya devam etti.

Rekora yakın açık iş sayısı ile rekor sayıda işten ayrılmaların bileşimi, iş arayanların sayısının azlığı nedeniyle eleman peşindeki işletmelerin maaş ve primleri artırarak cezbedici olmaya çabaladıkları ve bunun etkisiyle çalışanların mevcut işverenlerini daha iyi iş anlaşmaları için terk ettiğine işaret ediyor.

ÇALIŞANLARIN ELİ GÜÇLENDİ

ABD ekonomisi Kovid-19 pandemisinin başında kaybettiği tüm işleri henüz geri kazanamadı ve süregiden işçi kıtlığı yeni istihdam yaratma üzerinde belirleyici oldu. ABD'nin istihdam sayısına kasım ayında sadece 210 bin eklenmesi hayal kırıklığı yarattı. Çalışan veya aktif olarak iş arayan kişileri kapsayan işgücüne katılım oranı, kasım ayında artış gösterse de, pandemi öncesi seviyelerin hala 1.5 puan gerisinde kaldı.

Eleman arayan işletmelerin işe alacak kimseyi bulamamasının nedenlerine dair kafa patlatan ekonomistlere göre Kovid'e yakalanma korkusundan çocuk bakımı sorunlarına, 2. Dünya Savaşı sonrası 1946-64 arasında doğan bebek patlaması kuşağının erken emekliye ayrılmasından çalışanların kendi işlerini kurmak için girişimci ruhlarını açığa çıkarmalarına uzanan bir dizi etken olduğu görüşünde.

ABD'de, sebep ne olursa olsun, çalışanlar işverenle pazarlıkta eli güçlü olan taraf haline gelmiş durumda. Bu ağır basma, ortalama saatlik kazançların geçen yılın aynı dönemine göre kasım ayında yüzde 4.8 artmasına kendini belli ediyor.

Yine de, bu maaş artışı enflasyonun yüksekliğine yetişemiyor. Fed'in ekonomide temel enflasyon için tercih ettiği gösterge olan Kişisel Tüketim Harcamaları, kasım ayında geçen yıla göre yüzde 5.7 arttı.