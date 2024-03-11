Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Trump\'ın Ukrayna\'ya yardım etmeyeceğini söyledi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Donald Trump'ın yeniden ABD başkanı seçilmesi halinde Ukrayna'nın Rusya'nın işgaline karşı verdiği mücadeleyi finanse etmeyeceğini söyledi.
Florida'da Trump ile görüştükten sonra açıklama yapan Orban, Trump'ın Ukrayna-Rusya savaşına "bir kuruş bile vermeyeceğini" belirtti ve "Bu yüzden savaş sona erecek" dedi.
Eski ABD başkanı Trump, Ocak ayında yaptığı bir konuşmada, seçilmesi halinde savaşı "24 saat içinde" sona erdirme vaadinde bulunmuş, ancak ayrıntı vermemişti.
Orban, bu yıl Kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde müttefiki gördüğü Trump'ı açıktan destekliyor.
Orban Pazar günü Macaristan'ın M1 TV kanalına verdiği demeçte "Ukrayna'nın kendi ayakları üzerinde duramayacağı aşikar" dedi ve ekledi:
"Eğer Amerikalılar Avrupalılarla birlikte para ve silah vermezse savaş biter. Ve eğer Amerikalılar para vermezse, Avrupalılar tek başlarına bu savaşı finanse edemezler. O zaman da savaş biter."
Orban, Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşının nasıl sona erdirileceğine dair "oldukça detaylı planları" olduğunu söyledi, ancak detay vermedi.
Trump, Orban'ın TV röportajı hakkında herhangi bir yorum yapmadı.
Cuma günü Trump'ın Florida'daki malikanesinde yaptıkları toplantıda eski ABD başkanı, "Viktor Orban'dan daha iyi, daha akıllı bir lider yok. O muhteşem" diyerek konuğunu övdü.
Orban, ABD ziyareti sırasında Başkan Joe Biden ile görüşmedi.
Bir liderin ziyaret ettiği ülkenin lideri yerine eski mevkidaşlarıyla görüşmesi sıra dışı bir durum.
Macaristan Başbakanı, Ukrayna işgalinin başlangıcından bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkilerini sürdürmesi nedeniyle Avrupa Birliği (AB) liderleri tarafından zaman zaman eleştirilmişti.
Orban, birçok Batılı ülkeden farklı olarak Kiev'in nükleer silahları olan Rusya'ya karşı kazanamayacağını savunuyor ve Ukrayna'ya silah göndermeyi reddediyor.
AB liderleri, Trump seçilirse ABD'nin Ukrayna'ya ve NATO askeri ittifakına yaptığı askeri ve mali yardımda önemli bir azalma olacağından endişe ediyor.
ABD Kongresi'nde Ukrayna'ya 60 milyar dolarlık askeri yardım dahil toplam 95 milyar dolarlık dış yardım tasarısı, Cumhuriyetçilerin muhalefeti nedeniyle geçememişti.
Kiev'de ciddi mühimmat sıkıntısı yaşanırken, Rus kuvvetleri son zamanlarda Ukrayna'nın doğusunda bazı kazanımlar elde etti.
Ukrayna'nın, Rusya'yla savaşmaya devam edebilmesi büyük ölçüde ana tedarikçisi konumundaki ABD'den ve diğer Batılı müttefiklerinden silahların gelmesine bağlı.
Rusya, Ukrayna'ya kıyasla büyük bir askeri güce sahip.
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