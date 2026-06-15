Macaristan'da Başbakanlık Süresi Sınırlandırılacak

(ANKARA) - Macaristan Başbakanı Peter Magyar, parlamentonun Başbakan'ın görev süresinin en fazla sekiz yılla sınırlandırılmasını öngören düzenlemeyi görüşeceğini açıkladı. Magyar ayrıca, Orban hükümetinin 2024 yılında gizlice bir göçmen kampı inşa etmeyi planladığını söyledi.

Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün öğleden sonra Parlamento, Macaristan Başbakanı'nın görev süresini en fazla sekiz yılla sınırlandırmayı öngören teklifi oylayacak. Ayrıca, Viktor Orbán tarafından planlanan göçmen kampını da görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Magyar, daha önce yaptığı ve alıntıladığı paylaşımda da "Her konuda Macar halkına yalan söylediler" ifadelerini kullanarak Orbán hükümetinin 2024 yılında ülkenin kuzeybatısındaki Vitnyéd kentinde gizlice bir göçmen kampı inşa ettiğini ortaya koyduğunu iddia etmişti. Orban'ın partisi Fidesz ise söz konusu belgelerin yalnızca AB ile yürütülen müzakerelerde kullanılmak üzere hazırlanan senaryoları yansıttığını savunuyor.

Parlamentoda görüşülmesi beklenen düzenlemenin kabul edilmesi halinde, Macaristan'da başbakanlık görev süresine ilk kez yasal bir üst sınır getirilmiş olacak. Teklif, 16 yıl boyunca kesintisiz ülkeyi yöneten Viktor Orbán'ın iktidar dönemine yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde gündeme geldi.