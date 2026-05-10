Macaristan\'da Yeni Başbakan: Peter Magyar

MACARİSTAN'ın yeni Başbakanı seçilen Peter Magyar, parlamentoda yemin ederek resmen göreve başladı.

Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimlerin galibi Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) lideri Peter Magyar, Ulusal Meclis'te yapılan açılış oturumunda ülkenin resmen yeni başbakanı oldu. Genel seçimlerin ardından 199 sandalyeli Ulusal Meclis'te, açılış oturumu gerçekleşti. Tisza'nın 141 milletvekili kazandığı mecliste, Magyar'ın başbakanlığı için oylama yapıldı. Oylamada, Tisza lideri Magyar, 16 yıllık Viktor Orban'ın ardından ülkenin yeni başbakanı seçildi. Magyar, oylama sonucu resmen ülkenin yeni başbakanı oldu.