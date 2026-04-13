Macaristan'da Yeni Zafer: Avrupa'ya Dönüş Vurgusu

13.04.2026 08:29
Saygı ve Özgürlük Partisi lideri Peter Magyar, Macaristan'ın Avrupa'ya dönme isteğini dile getirdi.

MACARİSTAN'da seçimi kazanan Saygı ve Özgürlük Partisi'nin lideri Peter Magyar, "Macaristan tekrar Avrupa ülkesi olmak, Avrupa'ya dönmek istiyor" dedi.

Sandıkların yüzde 96'sının açıldığı Macaristan'da yarışı yüzde 53'ün üzerinde oyla önde götüren ve Başbakan Viktor Orban tarafından kazandığı belirtilerek tebrik edilen Saygı ve Özgürlük Partisi'nin (Tisza) lideri Peter Magyar, Budapeşte'de halka seslendi. Magyar, "Seçimi Tisza ve Macaristan kazandı. Hem de küçük bir farkla değil, büyük bir farkla. Birlikte Macaristan'ı özgürleştirdik. Siz olmadan başaramazdık" ifadelerini kullandı.

Tüm Macarların bir sistem değişikliği için çalıştığını kaydeden Magyar, böylesine büyük bir zaferin hiçbir Macar parti tarafından kazanılmadığını bildirdi. Magyar, "Her bir Macar vatandaşı için işleyen ve daha insani bir Macaristan inşa etme meşruiyetini kazandık. Macaristan'ı demokrasiye döndürmek için en yumuşak ve barışçıl geçişi yapacağız" diye konuştu.

Magyar, Macaristan halkına teşekkür ederek, "Bugün, Macaristan'ın özgürlük tarihine altın harflerle Macar zaferi olarak yazılacak. Baskıya karşı ve yalana karşı zaferin günü olarak yazılacak. Bugün Tisza'ya oy vermeyenler de ulusal birliği kutlasın. Macaristan tekrar Avrupa ülkesi olmak, Avrupa'ya dönmek istiyor. Ülkemiz yurt dışında yaşayan çocuklarına kollarını açacak. 800 bin Macar iş bulmak için Batı Avrupa'ya göç etti. Ülkemizi terk eden Macarlara sesleniyorum. Eve dönün. Çünkü Macaristan'ın tüm kızlarına ve oğullarına ihtiyacı var" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Macaristan, Dünya, Son Dakika

