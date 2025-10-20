Macron: Louvre\'daki Mücevherler Bulunacak

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Louvre Müzesi'nden tarihi eser niteliğindeki mücevherlerin çalınmasına ilişkin, "Eserleri bulacağız ve failler adalete teslim edilecek" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Louvre Müzesi'nde dün gerçekleşen soyguna ilişkin açıklamalarda bulundu. Macron, "Louvre Müzesi'nde işlenen hırsızlık, tarihimiz olduğu için değer verdiğimiz mirasımıza yönelik bir saldırıdır. Eserleri bulacağız ve failler adalete teslim edilecek. Paris savcılığının önderliğinde, bunu başarmak için her yerde tüm imkanlar seferber edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Ocak ayında başlatılan 'Louvre Yeni Rönesans' projesinin, güvenliğin artırılmasını öngördüğünü kaydeden Macron, "Bu proje, hafızamızı ve kültürümüzü oluşturan unsurların korunmasını ve muhafaza edilmesini garanti altına alacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Louvre Müzesi'nde dün gerçekleşen soygunda, 9 parça tarihi eser niteliğindeki mücevher çalınmış, çalınan eserlerden 3'üncü Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'nin tacının, kırık şekilde müzenin dışında bulunduğu ülke basınında yer alan haberlere yansımıştı.