Macron: Louvre'daki Mücevherler Bulunacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Macron: Louvre'daki Mücevherler Bulunacak

Macron: Louvre\'daki Mücevherler Bulunacak
20.10.2025 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Macron, Louvre Müzesi'ndeki hırsızlık olayı hakkında açıklama yaptı.

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Louvre Müzesi'nden tarihi eser niteliğindeki mücevherlerin çalınmasına ilişkin, "Eserleri bulacağız ve failler adalete teslim edilecek" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Louvre Müzesi'nde dün gerçekleşen soyguna ilişkin açıklamalarda bulundu. Macron, "Louvre Müzesi'nde işlenen hırsızlık, tarihimiz olduğu için değer verdiğimiz mirasımıza yönelik bir saldırıdır. Eserleri bulacağız ve failler adalete teslim edilecek. Paris savcılığının önderliğinde, bunu başarmak için her yerde tüm imkanlar seferber edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Ocak ayında başlatılan 'Louvre Yeni Rönesans' projesinin, güvenliğin artırılmasını öngördüğünü kaydeden Macron, "Bu proje, hafızamızı ve kültürümüzü oluşturan unsurların korunmasını ve muhafaza edilmesini garanti altına alacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Louvre Müzesi'nde dün gerçekleşen soygunda, 9 parça tarihi eser niteliğindeki mücevher çalınmış, çalınan eserlerden 3'üncü Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'nin tacının, kırık şekilde müzenin dışında bulunduğu ülke basınında yer alan haberlere yansımıştı.

Kaynak: DHA

Emmanuel Macron, Louvre Müzesi, Kültür Sanat, Hırsızlık, Politika, Güvenlik, Olaylar, Fransa, Kültür, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Macron: Louvre'daki Mücevherler Bulunacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir babanın korkunç görüntüleri Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı Bir babanın korkunç görüntüleri! Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı
Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor
Ayder Yaylası’nda hayrete düşüren görüntü Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor Ayder Yaylası'nda hayrete düşüren görüntü! Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor
Pezeşkiyan, Türkiye’yi örnek verip isyan etti: Petrolleri ve gazları yok ama... Pezeşkiyan, Türkiye'yi örnek verip isyan etti: Petrolleri ve gazları yok ama...
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Oto tamirhanesinde dehşet anları Az daha yanacaklardı Oto tamirhanesinde dehşet anları! Az daha yanacaklardı
Çinli fenomenin gerçek hali, ağızları açık bıraktı Çinli fenomenin gerçek hali, ağızları açık bıraktı

15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi’nin detaylarını paylaştı: 6 bin 750 lira taksitle 240 ayda ödenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını paylaştı: 6 bin 750 lira taksitle 240 ayda ödenecek
14:57
Beşiktaş’ta Rafa Silva depremi
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
14:52
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu
14:29
16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
14:04
İstanbul’da okullar saat 16.00’dan itibaren tatil edildi
İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
13:32
İsrailliler’den UEFA’ya skandal Galatasaray çağrısı
İsrailliler'den UEFA'ya skandal Galatasaray çağrısı
13:30
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret’in katili cinayeti böyle itiraf etti
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 15:41:20. #7.12#
SON DAKİKA: Macron: Louvre'daki Mücevherler Bulunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.