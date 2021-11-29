Magdalena Andersson: İsveç'in ilk kadın başbakanı beş günde ikinci kez göreve seçildi

Çarşamba günü İsveç'in ilk kadın başbakanı seçildikten sonra saatler sonra istifa etmek zorunda kalan Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson bugün Parlamento'da yapılan oylamada yeniden göreve seçildi.

İsveç Parlamentosu'ndaki (Riksdag) oylamada 349 milletvekilinin 101'i, Andersson'un başbakanlığına destek verdi.

173 milletvekili Andersson'un başbakanlığına karşı çıkarken, 75 milletvekili çekimser oy kullandı.

Ancak İsveç yasaları gereği, milletvekillerinin yarıdan fazlası (175) Andersson'un başbakanlığını reddetmediği için, Sosyal Demokrat Parti'nin lideri beş gün içinde ikinci kez göreve seçilmiş oldu.

Eski Maliye Bakanı

54 yaşındaki siyasetçi, ay başında Stefan Lofven'in yerine Sosyal Demokrat Parti lideri seçilmişti.

Riksdag'da geçen hafta hükümetin değil sağ partilerin hazırladığı bütçe tasarısı kabul edilmişti.

Bu gelişme üzerine koalisyon ortağı Yeşiller Partisi hüklümetten çekilmiş, Andersson da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Andersson, İsveç'i Eylül 2022'de yapılacak genel seçimlere kadar azınlık hükümetiyle yönetmeye çalışacak.

Eski bir şampiyon yüzücü olan Magdalena Andersson, siyasi kariyerine 1996'da Başbakan Goran Persson'a danışmanlık yaparak başlamıştı.

Andersson, Sosyal Demokrat Parti lideri seçilmeden önce yedi yıl Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı.