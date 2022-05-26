Maymun çiçeği virüsüne karşı önlemler arttı! 27 Avrupa ülkesi aşı satın alacak - Son Dakika
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Maymun çiçeği virüsüne karşı önlemler arttı! 27 Avrupa ülkesi aşı satın alacak

26.05.2022 13:22

Afrika sonrası Avrupa ülkelerinde de görülmeye başlayan maymun çiçeği virüsü de tehdit oluşturmaya başladı. Bu sebeple, İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda 27 Avrupa ülkesinin virüse karşı aşı satın alacağı açıklandı.

Genelde Afrika'nın batı ve orta bölgelerindeki tropikal noktalarda ortaya çıkan ve kıta dışında nadiren görülen maymun çiçeği hastalığı endişe yaratmaya devam ediyor. Başta ABD, Kanada, Avustralya ile birlikte Avrupa ülkeleri olmak üzere onlarca ülke yeni vakaların tespit edildiğini duyurdu.

27 AVRUPA ÜLKESİ AŞI SATIN ALACAK

İspanya Sağlık Bakanı Carolina Darias, Avrupa Birliği'nin (AB) 27 üye ülkesinin, maymun çiçeği (monkeypox) vakalarına karşı aşı ve antiviral satın alma kararı aldığını açıkladı. Darias, basına yaptığı açıklamada, Danimarkalı Bavarian Nordic firmasının ürettiği, Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanan "Ankara suşu" olarak adlandırılan bir çiçek aşısı varyantı olan Imvanex'in, AB'de maymun çiçeği vakalarında kullanılması için satın alınacağını bildirdi.

AVRUPA'DA EN ÇOK VAKA İSPANYA'DA GÖRÜLDÜ

İspanyol Bakan, söz konusu aşının hangi yaş ve hasta gruplarına uygulanacağı konusunda henüz bilgi paylaşmadı. Maymun çiçeği vakalarının Avrupa'da en yoğun görüldüğü ülke şu anda İspanya olarak biliniyor. Bakanlığın son verilere göre İspanya'da kesinleşmiş 59 maymun çiçeği vakası bulunuyor.

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Sağlık Bakanlığı, toplumda korku yaratan bu iddiaya ilişkin yalanlamada bulundu. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizde bugüne kadar maymun çiçeği vakası görülmemiştir" ifadelerine yer verildi.

"İSİLİK, KIZARIKLIK VE ŞİŞLİK EN ÖNEMLİ BELİRTİLERİ"

İngiliz medyasına konuşan İngiliz doktor David Lloyd, hastalığın "olağandışı" bir erken belirtisi olduğunu ve bunun vücudun bazı bölgelerinde görünebileceğini söyledi. Sky News'e konuşan Dr. Lloyd, "Hastalığın bazı karakteristik semptomlarını vücudunuzda gördüyseniz hemen doktora gidin. İsilik ve kızarıklığın yanı sıra şişlik en önemli belirtilerden biri. Çiçek hastalığında bu şişkinlik olmuyor" ifadesini kullandı.

"KIZARIKLIK VE KAŞINTI GENELDE YÜZDE BAŞLIYOR"

Öte yandan İngiliz yetkililer, yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrısı , sırt ağrısı, üşüme ve yorgun hissetme gibi belirtilerin de yaygın olduğunu aktardı. Yapılan açıklamada, "Kaşıntı ve kızarıklık genelde ilk semptomdan 1 ile 5 gün içinde oluşuyor. Kızarıklık ve kaşıntı genelde yüzde başlıyor ve vücudun diğer bölgelerine sıçrıyor. Sivilce gibi şişliklerin içinde sıvı bulunuyor ve daha sonra bu yaralar kabuk tutuyor ve zaman içinde düşüyor" denildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Maymun çiçeği virüsüne karşı önlemler arttı! 27 Avrupa ülkesi aşı satın alacak - Son Dakika


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