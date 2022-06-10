Sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda bu kişilere önce işkence edildiği, ardından infazlarının gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Cesetlerin üzerine tehdit mesajları bırakan saldırganların, 7 kişiyi başka bir yerde öldürdükten sonra otoyola attığı değerlendiriliyor. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Meksika'da rakip çeteler arasında bu tarz hesaplaşmaların olduğu biliniyor.

Kaynak: AA

Sonora, Hassas İçerik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › Meksika'da 7 kişinin cesedi işkence yapılıp otoyola atılmış! - Son Dakika

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