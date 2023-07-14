Meksika'da bir kız çocuğu asansörde sıkışarak hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika'da bir kız çocuğu asansörde sıkışarak hayatını kaybetti

14.07.2023 12:19

Altı yaşındaki bir kız çocuğu, Meksika'nın Playa del Carmen kentindeki bir hastanede taburcu edildiği sırada asansörde sıkışarak hayatını kaybetti. İddiaya göre, hastane personeli kızı sedye ile asansöre koyduğu sırada asansörün aniden hareket etmesi sonucu kaza meydana geldi. Hastane yetkilileri olayın nedenini araştırıyor.

Meksika'nın Playa del Carmen kentindeki bir hastanede, Aitana isimli 6 yaşındaki kız çocuğu,taburcu edildiği sırada asansörde sıkışarak hayatını kaybetti. İddiaya göre, hastane personeli kızı sedye ile asansöre koyduğu sırada asansörün aniden hareket etmesi sonucu feci kaza meydana geldi.

GÖREVLİLER DUVARI KIRDI

Görevliler, kızı sıkıştığı yerden çıkarmak için duvarın bir bölümünü kırmak zorunda kaldı. Bir hastane çalışanı, asansör sensörünün başarısız olduğunu ve Aitana'nın bacaklarının yarısının dışarıda olduğunu algılamadığını iddia etti. Kız çocuğu, o sırada "dengue" ateşi nedeniyle geldiği hastaneden taburcu ediliyordu.

OLAY ARAŞTIRILIYOR

Hastane yaptığı açıklamada, "Asansör bakım hizmeti dış bir firmaya verilmiştir. Olay sırasında gerekli ve uygun tıbbi bakım sağlandı ancak ne yazık ki hasta öldü." dedi. Kaza sonrası bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. Eyalet Başsavcılığı, "Bu talihsiz ölüme neden olan olayın nedeni hala araştırılıyor" ifadesini kullandı.

HASTANE ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından hastane, asansör bakımından sorumlu şirkete karşı cezai şikayette bulunduğunu belirtti. Kızın ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.

YORUMLAR
500
Ceset yakma alanında yarı yanmış insan eti yiyen iki kişi gözaltına alındı Ceset yakma alanında yarı yanmış insan eti yiyen iki kişi gözaltına alındı

Dünya, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meksika'da bir kız çocuğu asansörde sıkışarak hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
12:15 Fener'den Real Madrid'e transfer olan milli yıldız Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı
12:08 Arda Güler'in Real Madrid'de kazanacağı çılgın maaş ortaya çıktı
12:04 Taksi bulamayınca minibüse binen Mahsun Kırmızıgül, yolculara konser verdi
11:56 Minibüse binen Mahsun Kırmızıgül, yolculara konser verdi
11:38 Fenerbahçe'de Diego Rossi'nin ABD'ye dönüşü an meselesi
11:38 Ekrem İmamoğlu'na, Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri sebebiyle dava açıldı! 2 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor
11:37 Ceset yakma alanında yarı yanmış insan eti yiyen iki kişi gözaltına alındı
11:33 İsmail Kartal'ın kapıyı gösterdiği Rossi'ye sürpriz talip! ABD'ye geri dönüyor
11:34 İmamoğlu'na Şadi Yazıcı'ya yönelik konuşması nedeniyle yeni dava! 2 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor
11:30 Ceset yakma alanında yarı yanmış insan eti yiyen 2 kişi, köylüler tarafından dövüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2023 12:47:15. #1.12#
SON DAKİKA: Meksika'da bir kız çocuğu asansörde sıkışarak hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement