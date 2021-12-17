Meksika'da ilginç keşif! Gizli bir mezarda 7 ceset bulundu

Meksika basınında yer alan habere göre, eyalete bağlı Salinas Victoria kasabasında, ihbar üzerine tespit edilen gizli mezarda yapılan aramalarda çok sayıda cesede ulaşıldı. Yetkililer, savcılık ve polis eşliğinde mezardan çıkarılan cesetlerin 7 kişiye ait olduğunu kaydetti.

Eyalet Başsavcılığı, bölgede daha fazla ceset olabileceğini belirterek arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Kurbanların çeteler arasındaki hesaplaşma sonucunda öldürüldüğü düşünülüyor. Meksika'da kayıpları arama komisyonu raporlarına göre, ülkede kayıp ihbarı verilen 94 bin 500 kişiden haber alınamıyor.