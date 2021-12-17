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Meksika'da ilginç keşif! Gizli bir mezarda 7 ceset bulundu - Son Dakika

Meksika'da ilginç keşif! Gizli bir mezarda 7 ceset bulundu

17.12.2021 11:13
Meksika'da ilginç keşif! Gizli bir mezarda 7 ceset bulundu

Meksika'nın kuzeydoğusundaki Nuevo Leon eyaletinde gizli bir mezardan 7 ceset çıkarıldı. Cesetlerin hesaplaşma sonucu öldürülen kişilere ait olduğu düşünülüyor.

Meksika basınında yer alan habere göre, eyalete bağlı Salinas Victoria kasabasında, ihbar üzerine tespit edilen gizli mezarda yapılan aramalarda çok sayıda cesede ulaşıldı. Yetkililer, savcılık ve polis eşliğinde mezardan çıkarılan cesetlerin 7 kişiye ait olduğunu kaydetti.

Eyalet Başsavcılığı, bölgede daha fazla ceset olabileceğini belirterek arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Kurbanların çeteler arasındaki hesaplaşma sonucunda öldürüldüğü düşünülüyor. Meksika'da kayıpları arama komisyonu raporlarına göre, ülkede kayıp ihbarı verilen 94 bin 500 kişiden haber alınamıyor.

Meksika'da ilginç keşif! Gizli bir mezarda 7 ceset bulundu

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Son Dakika Dünya Meksika'da ilginç keşif! Gizli bir mezarda 7 ceset bulundu - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Meksika'da ilginç keşif! Gizli bir mezarda 7 ceset bulundu - Son Dakika
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