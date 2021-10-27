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Meksika'da korkunç görüntü! Kamyon kasasında 6 yanmış ceset bulundu - Son Dakika

Meksika'da korkunç görüntü! Kamyon kasasında 6 yanmış ceset bulundu

27.10.2021 09:30
Meksika'da korkunç görüntü! Kamyon kasasında 6 yanmış ceset bulundu

Meksika'nın Guanajuato şehrinde bir kamyonun kasasında yanmış halde 6 adet ceset bulundu. Polis, ölenlerin kimliklerini bulmak ve olayın nasıl gerçekleştiğini çözmek için araştırmalara başladı.

Meksika basınında çıkan habere göre, ihbar üzerine kente bağlı La Magdalena semtindeki Valle de Santiago kara yolunda inceleme yapıldı. İncelemede bir kamyonun kasasında yanmış halde 6 ceset bulan yetkililer, savcılık eşliğinde kamyondan cesetleri çıkardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BULUNAN CESET SAYISI 10'U BULDU

Öte yandan aynı bölgede 23 Ekim'den bu yana yapılan ihbarlarda 10 cesedin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Guanajuato kenti, Meksika'da cinayet sayısının en fazla olduğu yerlerden biri olarak geçiyor.

Meksika'da korkunç görüntü! Kamyon kasasında 6 yanmış ceset bulundu

İnceleme, Sonora, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Meksika'da korkunç görüntü! Kamyon kasasında 6 yanmış ceset bulundu - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Meksika'da korkunç görüntü! Kamyon kasasında 6 yanmış ceset bulundu - Son Dakika
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