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Meksika'da Proteo'nun anısına hediye edilen köpek Arkadaş'ın doğum günü kutlandı - Son Dakika
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Meksika'da Proteo'nun anısına hediye edilen köpek Arkadaş'ın doğum günü kutlandı

Meksika arama kurtarma ekibiyle Kahramanmaraş depremlerinin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan ve hayatını kaybeden Proteo'nun anısına Meksika'ya hediye edilen 'Arkadaş' adlı Alman kurdu, ilk doğum gününü Meksika sokaklarında çocuklarla kutladı. Meksika Savunma Bakanlığı, evcil köpekleriyle gelen ailelerle birlikte Arkadaş'ın doğum günü için Proteo heykelinin önünde tören düzenledi. Proteo'nun anısına gönderilen Arkadaş, çocuklara gülümseyerek doğum gününü kutladı.

Meksika\'da Proteo\'nun anısına hediye edilen köpek Arkadaş\'ın doğum günü kutlandı
09.01.2024 - 14:48,  Güncelleme: 14:49
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Meksika arama kurtarma ekibiyle Kahramanmaraş depremlerinin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan ve hayatını kaybeden Proteo'nun anısına Meksika'ya hediye edilen 'Arkadaş' adlı Alman kurdu, ilk doğum gününü Meksika sokaklarında çocuklarla kutladı.

Meksika Savunma Bakanlığı'ndan 7 Ocak'ta yapılan açıklamada, "Arkadaş ilk doğum gününü Çavuş Roko'nun verdiği görevi yerine getirerek, çocuklara gülümseyerek kutladı. İşe koyuldu ve arkadaşlarıyla birlikte bu günde küçüklere gülümsemek için Meksika sokaklarını dolaştı. Arkadaş'ın doğum günü ve bunu kutlamak için daha iyi bir yol olamazdı. Bizleri gülümsettiğiniz, çocuk olmanın neşe, umut, gülümseme ve mutlulukla eş anlamlı olduğunu öğrettiğiniz için teşekkür ederiz" denildi.

Öte yandan, Meksika Savunma Bakanlığı, evcil köpekleriyle gelen ailelerle birlikte Arkadaş'ın doğum günü için Proteo heykelinin önünde tören düzenledi.

PROTEO'NUN ANISINA MEKSİKA'YA GÖNDERİLMİŞTİ

Meksika, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için ekip yollamıştı. Bu ekiple gelen köpeklerden biri olan Proteo, ilerleyen yaşı ve soğuk hava nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Türkiye, Proteo'nun anısına bir Alman kurdunu Meksika'ya göndermiş ve ona 'Arkadaş' ismini vermişti.

Kaynak: DHA
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