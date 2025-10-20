Meksika'da Sel Felaketi: 76 Ölü - Son Dakika
Dünya

Meksika'da Sel Felaketi: 76 Ölü

Meksika'da Sel Felaketi: 76 Ölü
20.10.2025 10:21
Şiddetli yağışlar nedeniyle Meksika'da 76 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi kayıp.

MEKSİKA'da şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya ulaştığı bildirildi.

Meksika'nın Veracruz, Hidalgo, Puebla, Queretaro ve San Luis Potosi eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 76'ya yükseldiği duyuruldu. Yetkililer, 39 kişinin hala kayıp olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü aktardı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un hafta sonu boyunca şiddetli yağışlardan en çok etkilenen Veracruz, Hidalgo ve Puebla eyaletlerini ziyaret ederek, çalışmaları yerinden takip ettiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

