MEKSİKA'nın güneyinde küçük uçağın düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Meksika Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, büyükbaş hayvanları etkileyen kurt sineklerinin yayılmasını önlemek amacıyla sterilizasyon çalışmasında kullanılan küçük uçağın, Guatemala sınırındaki Chiapas eyaletinin Tapachula kenti yakınlarında düştüğü aktarıldı.
Guatemala'ya ait uçaktaki Meksikalı ziraat mühendisi ile 2 Guatemalalı pilotun hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, kazanın nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Son Dakika › Dünya › Meksika'da Uçak Kazası: 3 Ölü - Son Dakika
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