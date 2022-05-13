Meksika'da zemin çöktü, yatağında uyuyan adam öldüğünü sanıp kalp krizi geçirdi! - Son Dakika
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Meksika'da zemin çöktü, yatağında uyuyan adam öldüğünü sanıp kalp krizi geçirdi!

13.05.2022 00:29
Meksika'da zemin çöktü, yatağında uyuyan adam öldüğünü sanıp kalp krizi geçirdi!

Meksika'da zeminde yaşanan çökme yatağında uyuyan adama büyük korku yaşattı. Bir anda kendi yerin altında bulan ada öldüğünü zannetti. Yapılan açıklamaya göre zemin uyuşturucu kaçakçıları tarafından kazılmış.

Sinaloa eyaletinde yer alan Culiacan şehrinde ailesiyle birlikte ikamet eden Martin isimli 25 yaşındaki gencin başına, filmlerde bile zor olacak bir olay geldi.

UYURKEN KENDİSİNİ BİR ANDA ÇUKURDA BULDU

Martin, gece evindeki kanepede uyuduğu sırada zemininin çökmesi sonucu açılan çukura düştü. Yaklaşık 3 metrelik çukurdan ailesi tarafından çıkarılan Martin, olaydan hafif yaralarla kurtuldu. Ancak gencin, yer altında olduğu sırada öldüğünü sanıp büyük korku yaşadığı belirtildi.

BELEDİYEDEN YARDIM İSTEDİLER

Genç adamın ailesi, evlerinin zemininde açılan çukur nedeniyle belediye yetkililerinden yardım istedi. Yetkililer çukurun 2011 yılında keşfedilen ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç çeteleri tarafından açılan bir yeraltı tünelinin çökmesi sonucu oluştuğunu tespit ederken, tünelin çevrede bulunan en az 8 ev için tehlike oluşturduğunu açıkladı.

TÜNEL DOLDURULACAK

Sinaloa Eyaleti Bayındırlık Bakanı Jose Luis Zavala da yaşanan olay üzerine incelemelerde bulunmak için bölgeye geldi. Bakan Zavala, tünelin incelenmesi için en kısa zamanda bir teknik ekibin gönderileceğini, açılan çukurun ve tünelin doldurularak çevredeki evlerin daha fazla zarar görmesinin önüne geçileceğini bildirdi.

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Uyuşturucu, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da zemin çöktü, yatağında uyuyan adam öldüğünü sanıp kalp krizi geçirdi! - Son Dakika
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