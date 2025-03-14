Meteoroloji uzmanı Adil Tek: 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre pazar gününe kadar hava mevsim normallerinin üzerinde seyredecek ve Kuzey Afrika üzerinden gelen çöl tozu etkili olacak. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Pazar gününe kadar, sıcaklıklar yükselecek ve çöl tozu gelecek. Sıcaklıklar, pazar gününe kadar çıkıyor. Pik değere pazar günü ulaşacak. Oraya gelmiş olan değerler, 110 yılın üzerindeki ölçümlerle karşılaştığımızda hiç karşılaşılmamış bir değer. Yani o günlere ait rekor sıcaklıklar olmuş olacak" dedi. Tek, "Pazar gününden sonra çöl tozu da etkisini kaybetmiş olacak; ama kuzeyden gelen soğuk bir hava var. Sıcaklıklar bir anda düşecek" diye konuştu.

Geçtiğimiz ay İstanbul ve yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkili oldu ve hava sıcaklıklarında düşüş yaşandı. Son günlerde ise hava sıcaklıkları İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre yurdun batı kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Diğer yandan Kuzey Afrika üzerinden gelen çöl tozu bulutlarının İstanbul'u etkisi altına alacağı uyarısı yapılıyor. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, çöl tozunun etkisinin birkaç gün sürdürdükten sonra sıcaklıklarda hissedilir derecede düşüş yaşanacağını belirtti.

'SOLUNUM YOLU RAHATSIZLIKLARI OLANLAR VE YAŞLILARIN DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR'

Özellikle solunum yolu rahatsızlıkları olanların ve yaşlıların dikkat etmesi gerektiğine dikkat çeken Adil Tek, "Kuzey Afrika üzerinden gelen bir hava var. Sadece çöl tozu değil, sıcaklıklar da artıyor beraberinde. Afrika kökenli bir akış var üzerimizde. Sahra'dan kalkan tozlar üzerimize doğru geliyor ama konsantrasyon değerleri çok yüksek değil. Özellikle yurdun batısında daha çok etkisini gösterdi öncelikle. Yani Marmara ve Ege'de ağırlıklı olarak ama yurdun genelinde de yayılmış vaziyette. Konsantrasyon değerleri bir parça Marmara ve Ege'de daha yüksek. Dün ve önceki günden itibaren başladı aslında bu toz transferi. Ayın 14-15'ine kadar devam edecek. Aslında sıcaklıklar 15-16'sına kadar yükselen bir sıcaklıklar var. Onlarla beraber çöl tozunun üzerimize doğru akışı da sürüyor olacak. Özellikle solunum yolu rahatsızlıkları olanlar, yaşlıların dikkat etmesi gerekiyor. Çok dışarı çıkmamaları lazım. Çıkacak olanların da maske kullanmasında fayda var" dedi.

'PAZAR GÜNÜ SICAKLIK PİK DEĞERE ULAŞACAK'

Mart ayında sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini belirten Tek, "Bu durumu biraz iklim değişikliğine bağlıyoruz ama tabii ki iklim değişikliğinin temelinde bu tür sıcaklıkların sıklığının artması, gittikçe rekor değerlerin kırılması var. İklim değişikliği adı altında topluyoruz bunları. Mart ayında sıcaklık değerleri yükselerek İstanbul'da 27- 28 derecelere kadar çıkacak. Biz şu anda Kandilli Rasathanesi'nin Meteoroloji Kulesi'nde bulunuyoruz. Burada 1911 yılından beri düzenli hiç kesintisiz yapılan ölçümler var. Bu ölçümleri değerlendirdik ve geçtiğimiz yıllarla karşılaştırdık. 'İstanbul için 28 dereceye çıkarsa, biz bu değerle daha önceden hiç karşılaştık mı' diye baktık. Bu değerlerle hiç karşılaşmamışız. Yani önümüzdeki hafta sonu kadar çıkacak sıcaklıklar, pazar gününe kadar çıkıyor. Pik değere pazar günü ulaşacak. Oraya gelmiş olan değerler, 110 yılın üzerindeki ölçümlerle karşılaştığımızda hiç karşılaşılmamış bir değer. Yani o günlere ait rekor sıcaklıklar olmuş olacak. İlk defa böyle bir durumla karşılaşmış olacağız ki iklim değişikliğinin önemli mekanizmalarından bir tanesi sıcaklıkların artması. Rekor sıcaklıkların gittikçe son yıllara yığılmış olması ve bu artışla bizim öngörümüz gittikçe ısınma, devam ettikçe de bu sıcaklık arttığını sürekli görüyor olacağız" şeklinde konuştu.

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GELEN SOĞUK HAVA BERABERİNDE KAR YAĞIŞINI DA GETİRECEK'

Pazar gününden sonra hava sıcaklıklarının düşeceğini de söyleyen Tek, "Yakın plan için yağış geliyor. Pazar gününe kadar, sıcaklıklar yükselecek ve çöl tozu gelecek. Sıcaklıklar pik yapacak. Pazar gününden sonra çöl tozu da etkisini kaybetmiş olacak; ama kuzeyden gelen soğuk bir hava var. Sıcaklıklar bir anda düşecek. 3 gün içerisinde sıcaklıklarda ani düşüş olacak. Peşinden yağmurlar geliyor. Yine kar yağışını duyuyor olacağız önümüzdeki hafta. Yani yaklaşık 4-5 gün içerisinde, hatta bir hafta içerisinde diyebiliriz ki üzerimizdeki havada çok büyük değişiklikler bekliyoruz. Önümüzdeki hafta gelen soğuk hava beraberinde kar yağışını da getirecek. Özellikle Batı Karadeniz'de yine İç Anadolu'da Ege'nin iç kesimleri yine Doğu Anadolu da tabii her zamanki gibi kar yağışını alacak yerler arasında; ama şurada özellikle vurgulamak istiyorum. Ankaralılar kar yağışını geçtiğimiz yağışlarda çok fazla alamadılar. Ankara'nın çevresine daha çok yağış düştü. Bu gelen sistem, kuzeyde gelen sistem Ankara'da da kar yağışı bırakacak. Ankaralılar bu sefer kara doyacak gözüküyor. Önümüzdeki Çarşamba'dan itibaren kar yağışı olasılığı çok daha yüksek" ifadelerini kullandı.