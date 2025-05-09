Microsoft'un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici - Son Dakika
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Dünya

Microsoft'un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici

Microsoft\'un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 108 milyar dolarlık servetini 20 yıl içinde bağışlayacağını duyurdu. Gates, "Zengin ölmek utanç verici" diyerek servetini küresel sorunlara çözüm için kullanacağını vurguladı.

09.05.2025 22:57
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Dünyaca ünlü Bill Gates, 108 milyar dolarlık servetini 20 yıl içinde bağışlayacağını duyurarak; "Zengin ölmek utanç verici" dedi.

Dünyanın en tanınmış isimlerden Bill Gates, 108 milyar dolarlık servetini 20 yıl içinde, Gates Vakfı aracılığıyla bağışlayacağını açıkladı.

"ZENGİN OLMAK UTANÇ VERİCİ"

Vakfın bu tarihte kapılarını kalıcı olarak kapatacağını belirten Gates, Andrew Carnegie'nin 1889'daki "Servetin Müjdesi" makalesinden ilham aldığını ve "Zengin ölmek utanç verici" diyerek servetini küresel sağlık ve yaşam koşullarını iyileştirme gibi acil sorunlara adadığını ifade etti.

100 MİLYAR DOLAR HEDEFLENİYOR

Gates, vakfın 25 yılda bağışladığı 100 milyar doları, önümüzdeki 20 yılda iki katına çıkarmayı hedefliyor.

Bill Gates, Teknoloji, Microsoft, Ekonomi, Finans, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Microsoft'un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Keşke tayip ve yiyici akape uşakları böyle düşünebilse. 83 73 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu:
    o kadar samimisen nedebn çocuk katili İsrail'e destek veriyor Microsoft Bill Gates efendi. 72 11 Yanıtla
  • engin7976744:
    İsrail e desteği kes, Gazzeli çocuklara ver servetini... Umarım yaparsın 61 9 Yanıtla
  • Oooo:
    Bizdeki dert yumurta kolisi 2 günde 50 tl arttı Tavuklar grevdemi üzüntüsü Birde adamın derdine bak 43 2 Yanıtla
    1931:
    Amerika da yumurta krizi cikti..Bizimkiker de halki dusunmeyip ihracata basladilar..Ve maalesef fiyatlar artti..Netten arastirabilirsiniz.. 19 1
  • Mert kursun :
    zengin olmak çalıp çırpmadan çok zorda fakir olmak çok kolay dagıt malını mülkünü paranı kurtul utancından 36 0 Yanıtla
  • Sk 06:
    ver malı kurtul bu ızdıraptan 33 0 Yanıtla
  • merzis:
    Windowsun ve ofis programlarının fiyatnı indir o zaman dmbk. 16 1 Yanıtla
  • osman şahin:
    ADAM ÇALMADI HIRSIZLIK YAPMADI YAZLIK KIŞLIK SARAYLAR YAPMADI ONÜÇ TANE UÇAKLA SEYHAT ETMEDİ GARİP GURABANIN FAKİR FUKARANIN 14 BİN EMEKLİ MAAŞINADA GÖZ DİKMEDİ SERVETİNİDE BAĞIŞLIYOR İNSANLIK ADINA 9 7 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    20 YIL YAŞAYACAĞINI NEREDEN BİLİYORSUN..ŞİMDİDEN VASİYRT BIRAK...KÜRESEL SORUNLAR DEVLETLERİN İŞİ SEN DÜNYADA AÇLARI DOYUR YETER. 9 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    öç koyunlar 6 1 Yanıtla
  • Şükrü null:
    sahtekar duzenbazlar 2 4 Yanıtla
  • Halis demir:
    UMARIM TÜM ZENGİNLERE BİR UYARI OLUR.. 4 0 Yanıtla
  • Sefa Satir:
    bana bağışla 2 2 Yanıtla
  • Abdullah Yilmaz:
    nasip içince nsipsizlik yaşayan bir gayri müslim. . . 3 0 Yanıtla
  • Ramazan Gümüş:
    Bu hristonun hiç bir müslümana yardım ettiğini duyan var mı? Misal: Filistin, Gazze, Yemen, Arakan Müslümanları, Uygur Müslümanları ... gibi 2 0 Yanıtla
  • Turgay uysal:
    o zaman bütün mal varlığını fakire fukara dağıt fakir öl banane 1 0 Yanıtla
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