Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya'ya ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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Dünya

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya'ya ziyaret gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya\'ya ziyaret gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya ziyaretinin ardından Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gitti. Bakan Güler, Endonezya Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılandı.

22.08.2024 14:54
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya ziyaretini tamamladıktan sonra Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gitti. Bakan Güler, Endonezya Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılandı.

Milli Savunma Bakanı Güler, Endonezya'da ilk olarak Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği'ni ziyaret etti ve Büyükelçi Prof. Dr. Talip Küçükcan'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Güler daha sonra Endonezya Savunma Bakanlığı'nda Endonezya Seçilmiş Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Savunma Bakanı olan Emekli Korgeneral Prabowo Subianto'yu ziyaret etti. Bakan Güler, görüş öncesinde askeri törenle karşılandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya'ya ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika

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